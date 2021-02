L’euro repasse sous 1,2000 dollar, les perspectives de la zone euro inquiètent

Sur la place de Tunis, la monnaie unique est traitée à 3.2880 tandis que le billet vert s’échange à 2.7400 respectivement contre le dinar tunisien. La paire phare se négocie quant à elle sur le Forex à 1.1985 avec un plus bas intraday à 1.1979.

L’euro est repassé sous le seuil de 1,2000 dollar pour la première fois depuis décembre alors que les créations d’emploi ont repris aux Etats-Unis en janvier, par rapport à une zone euro à la campagne de vaccination décevante. La monnaie unique s’échangeait pour 1,1986 dollar, en baisse de 0,41%, après avoir touché un plus bas depuis début décembre à 1,1983 dollar.

Les entreprises privées aux Etats-Unis ont recommencé à créer des emplois en janvier, après en avoir détruit en décembre, selon l’enquête mensuelle de la firme de services aux entreprises ADP publiée mercredi.

A plus long terme, un responsable de la Banque centrale américaine (Fed), le président de la Réserve fédérale de Chicago Charles Evans, s’est même dit « raisonnablement confiant » quant à un retour au plein emploi d’ici trois ans. « En termes de perspectives économiques, les Etats-Unis sont dans une meilleure position que l’Europe », ont commenté les analystes.

En revanche, la publication du taux de chômage en janvier vendredi sera un bon test pour savoir si le dollar réagit vraiment favorablement aux données positives aux Etats-Unis.

Outre-Atlantique, la livre britannique reculait également face au billet vert (-0,44% à 1,3587 dollar) avant la première décision monétaire de la Banque d’Angleterre (BoE). Si le comité monétaire ne devrait pas toucher à son taux directeur ou au montant de son programme de rachats d’actifs, l’institut devrait publier le résultat de sa consultation sur les taux d’intérêts négatifs, pour savoir si cette mesure est applicable sur le marché britannique.

L’optimisme des investisseurs quant au plan de relance américain reste l’un des principaux facteurs de soutien des marchés. Mercredi, le Congrès, où les démocrates sont majoritaires, a avancé sur une procédure destinée à l’adoption du projet d’un montant de 1.900 milliards de dollars sans avoir besoin de soutiens dans les rangs républicains.

En Allemagne, les partis représentés au sein de la coalition gouvernementale ont approuvé mercredi une série de nouvelles mesures de soutien destinées à soutenir une économie toujours malmenée par les retombées de la pandémie de coronavirus.

Sur le plan macroéconomique, les inscriptions aux allocations chômage ont diminué la semaine dernière aux Etats-Unis, selon le Département du Travail, pour s’établir à 779 000 contre 812 000 (chiffre révisé) la semaine précédente. La moyenne mobile sur quatre semaines s’établit à 848 250, en baisse de 1250 d’une semaine à l’autre. Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a diminué de 193 000 la semaine précédente, à 4 592 000.

Toutefois, la productivité non-agricole a chuté de 4,8% aux Etats-Unis au dernier trimestre 2020 en rythme annuel, selon l’estimation préliminaire du Département du Travail, qui avait fait part d’une croissance de 5,1% au trimestre précédent. Cette réduction de la productivité traduit une augmentation de 10,7% du nombre d’heures travaillées, surpassant largement la hausse de 5,3% de la production. Par ailleurs, les coûts unitaires salariaux ont grimpé de 6,8%.

Les cours du pétrole progressent, portés par le maintien par l’Opep+ d’une limitation de production à l’issue d’une réunion mensuelle et par l’annonce de l’Energy Information Administration (EIA) d’une baisse inattendue des stocks aux Etats-Unis la semaine dernière, à leur plus faible niveau depuis mars. Le Brent gagne 0,67% à 58,85 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,83% à 56,15 dollars.