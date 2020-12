L’euro monte face à un dollar et à une livre affaiblis

Sur la place de Tunis, la monnaie unique est traitée à 3.3100 tandis que le billet vert s’échange à 2.7280 respectivement contre le dinar tunisien. La paire phare se négocie quant à elle sur le Forex à 1.2145 avec un plus haut intraday à 1.2166.

La paire phare progresse ce mardi à la faveur du dynamisme de l’économie chinoise et du démarrage des vaccinations aux Etats-Unis même si les nouvelles restrictions sanitaires en Europe limitent les gains. Les bonnes nouvelles de l’industrie chinoise prennent le pas, pour le moment en tout cas, sur les nouveaux durcissements mis en place ou envisagés dans plusieurs pays européens dont l’Allemagne, les Pays-Bas et l’Italie pour freiner le coronavirus.

Les autorités sanitaires britanniques à leur tour ont recensé un millier de cas d’une nouvelle variante du coronavirus SARS-CoV-2 ces derniers jours dans le sud-est de l’Angleterre, qui basculera en partie, ainsi que la ville de Londres, en niveau d’alerte très élevé, le dernier des trois degrés du système d’alerte gouvernemental.

Aux Etats-Unis, les investisseurs sont toujours dans l’attente d’avancées concernant le plan d’aide face à l’impact économique de la pandémie. La Réserve fédérale (Fed) devrait réaffirmer ce mercredi son soutien à l’économie et la nécessité d’un nouveau plan de soutien budgétaire à l’issue de sa réunion de deux jours.

L’euro s’inscrit donc en hausse ce mardi face à la livre britannique et au dollar, la première souffrant de données décevantes sur l’emploi et le deuxième de la politique monétaire ultra-accomodante de la Réserve fédérale américaine (Fed). En effet, le taux de chômage au Royaume-Uni, à 4,9% sur les trois mois achevés fin octobre, s’inscrit en légère hausse par rapport à septembre et en nette hausse sur un an. Sur le Forex, l’euro gagnait 0,20% face à la livre, à 91,33 pence pour un euro, et 0,12% face au dollar, à 1,2158 dollar pour un euro.

Outre-Atlantique, le Dollar index, qui compare le billet vert aux autres grandes devises, évoluait proche de ses plus bas en deux ans et demi. Des élus démocrates et républicains du Congrès ont présenté lundi une proposition commune de plan d’aide économique aux Américains affectés par la crise provoquée par la pandémie de Covid-19. Mais la taille du plan de relance a fondu depuis l’élection présidentielle, quand les démocrates voulaient mettre 2.000 milliards de dollars sur la table, ont remarqué les analystes.

Sur le plan macroéconomique, la production industrielle chinoise a progressé de 7% en rythme annuel en novembre, conformément aux attentes des analystes, en hausse pour le huitième mois consécutif. L’économie chinoise a connu une impressionnante reprise, après avoir été paralysée par l’épidémie de COVID-19 en début d’année, principalement grâce à la vigueur des exportations.

Les consommateurs chinois ont profité des promotions proposées par les géants du commerce en ligne en novembre ce qui a stimulé les commandes aux petites usines. Les ventes au détail chinoises ont progressé de 5% en novembre en rythme annuel, un peu moins que les estimations des analystes qui ressortaient à 5,2% mais en augmentation par rapport au mois d’octobre où elles avaient progressé de 4,3%.

En outre, l’indice d’activité manufacturière Empire State de la Fed de New York s’inscrit en baisse limitée de 1,4 point ce mois-ci pour s’établir à +4,9, alors que le consensus des économistes anticipait au contraire un léger redressement. Cette baisse de l’indice d’un mois sur l’autre reflète un ralentissement de l’expansion de l’activité manufacturière dans la région de New York. Pour mémoire, c’est le seuil de zéro qui marque la limite entre expansion et contraction de l’activité.

En outre, après une hausse de 0,9% au mois d’octobre, la production industrielle des États-Unis s’est accrue de 0,4% en novembre selon la Réserve fédérale, évolution globalement conforme à ce que les économistes espéraient. De son côté, le taux d’utilisation des capacités dans l’industrie américaine est ressorti en amélioration de 0,3 point de pourcentage, à 73,3% le mois dernier, un niveau un peu supérieur au consensus de marché.

Les cours du pétrole sont peu changés, tiraillés entre le soulagement apporté par le début de la vaccination contre le COVID-19 aux Etats-Unis et l’inquiétude liée au durcissement des mesures sanitaires en Europe et aux dernières prévisions de l’Opep qui anticipe un rebond de la demande mondiale moins important que prévu en 2021. Le Brent gagne 0,1% à 50,34 dollars le baril et le brut léger américain (WTI) avance de 0,17% à 47,07 dollars.