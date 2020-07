Let’s welcome the LCI 2020 Entrepreneurship Summer Bootcamp

En collaboration avec la MSB et la MedTech, le LCI (Language and Culture Institute) de la South Mediterranan University (SMU), lance la première édition de son « Entrepreneurship Summer Bootcamp 2020 – From Idea to Startup ».

Un « Summer Bootcamp » … mais encore ?

D’une durée d’une semaine, ce Bootcamp, exclusivement destiné aux lycéens ayant une grained’entrepreneurs, a pour objectif de les guider à travers les challenges de l’univers entrepreneurial étape par étape afin de réussir le lancement de leursidées innovantes.

Ce Summer Bootcamp permettra en effet aux participants de travailler leurs idées en équipe avec des coachs formés. Des entrepreneurs tunisiens confirmés viendront inspirés nos jeunes entrepreneurs au fil du Bootcamp. Le tout sera clôturer par une compétition devant un jury d’experts.

À qui est-ce destiné ?

Le «2020 Entrepreneurship Summer Bootcamp– From Idea to Startup » est essentiellement à de jeunes lycéens entre 16 ans et 19ans.

Trente seront sélectionnés pour prendre part à ce bootcamp entrepreneurial

Pour s’inscrire, envoyer un mail à [email protected] ou de contacter le : (+216) 71 194 444.