L’Etat à lui seul est incapable de surveiller les entrées de passagers en Tunisie

Le président de la Fédération tunisienne des agences de voyages et de tourisme, Jaber Attouche, a déclaré, mercredi 24 février 2021, au micro de radio Express FM, que l’État à lui seul était incapable de surveiller l’arrivée des passagers et que les agences de voyages devaient être impliquées, ajoutant que la FTAV avait suggéré à chaque voyageur de et vers la Tunisie passe obligatoirement par une agence de voyage pour qu’il puisse effectuer le processus de voyage normalement.

Jaber Attouche a expliqué que malgré les protocoles sanitaires qui ont été mis en place depuis le début de la pandémie de coronavirus et les mesures prises par le gouvernement appliquées à tous les passages frontaliers, ils n’ont pas été efficaces pour empêcher la propagation du virus de manière significative, ce qui est à même de craindre une nouvelle ouverture des frontières.

Et de poursuivre qu’il existe un lien déficient lié au contrôle et au suivi du processus d’ouverture des frontières, que les agences de voyages peuvent prendre en charge en termes d’organisation des voyages, de vérification des procédures, de communication des informations aux voyageurs, de les orienter vers des zones sûres, et choisir des moyens de transport respectueux des procédures sanitaires.

Jaber Attouche a expliqué que la garantie de cette procédure par les agences de voyages contribuera à la liberté de voyage et à la liberté de mouvement de manière générale. Et d’indiquer qu’aujourd’hui il y a des violations massives au niveau des analyses de PCR, dont une grande partie était incorrecte et fausse, en plus de beaucoup d’autres violations et abus commis par les passagers arrivant en Tunisie en relation avec les protocoles sanitaires.

L’invité d’Ecomag a également indiqué que l’agence de voyages est en mesure de surveiller les voyages organisés, de vérifier les identités, de contrôler les documents, de fournir à l’administration les données requises et de choisir des espaces touristiques qui respectent les procédures sanitaires. Il a déclaré que l’administration à elle seule n’est pas en mesure de surveiller des milliers de voyageurs, soulignant qu’une nouvelle approche doit être adoptée dans le suivi qui repose sur l’armée touristique.