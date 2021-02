Les voyagistes sont optimistes quant à la saison touristique 2021 mais les touristes s’interrogent

« Les prévisions indiquent que le tourisme reprendra à partir de mai ou juin de l’année 2021, mais d’un autre côté, les voyagistes s’interrogent sur le calendrier de vaccination de la Tunisie », a confirmé, ce vendredi 19 février 2021 au micro de radio Express FM, Mohamed Jarad, directeur d’une des unités hôtelières de Djerba (Radisson Blue).

Il a ajouté que la situation épidémiologique est un facteur fondamental et a un lié direct avec le retour du secteur du tourisme, ajoutant que l’Organisation mondiale du tourisme a évalué l’année 2020 comme la pire dans l’histoire du tourisme mondial.

Mohamed Jarad a expliqué: « En 2020, nous sommes revenus au même niveau d’il y a 30 ans. Et le tourisme mondial a perdu un milliard de touristes et 1 300 milliards de dollars de revenus. » Et de souligner que le tourisme est le secteur économique le plus touché par le Covid 19: « En Tunisie, nous avons enregistré une baisse de 64% des revenus, une baisse de 69% du nombre de touristes et une baisse de 80% des nuitées passées. »

L’invité d’Expresso a ajouté qu’en 2015 et 2016, avec les frappes terroristes que le pays a connues, les gens du secteur pensaient que le tourisme avait connu ses pires années, mais la crise de Coronavirus est venue aggraver la crise. Concernant la situation à Djerba, Mohamed Jarad a expliqué que l’île avait enregistré une baisse de 74% du nombre de touristes, mais néanmoins, en 2020, elle a attiré 24% de touristes, dont 45 étaient des touristes européens: 54% des touristes français, 33% des Allemands et 31% des Libyens.

Par ailleurs, Mohamed Jarad a souligné que Djerba enregistre également sa présence dans le tourisme domestique, en attirant 14% des Tunisiens, notant que l’autoroute Tunis-Médenine, qui devrait être inaugurée dans les prochains mois, fera de Djerba de plus en plus une destination phare des Tunisiens, en précisant: « Nous n’avons pas d’autre choix que l’optimisme. »