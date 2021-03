Avec l’arrivée, ces dernières années en Tunisie, de plusieurs marques chinoises et asiatiques, le marché de l’automobile a connu une évolution sans précédent en Tunisie. Une situation qui a créé une dynamique importante et une concurrence de plus en plus rude entre les importateurs et concessionnaires.

Ainsi au cours d’une cérémonie de remise de prix organisée le 27 Février 2021, au prestigieux hôtel Four Seasons à Gammarth, la société́ 2FAST éditrice du portail d’informations www.tunisieauto.tn et l’agence événementielle ADCOM Agency, ont dévoilé́ les résultats de leur troisième édition ‘‘Les Volants d’Or de TOTAL’’. Et ce en présence de plusieurs invités et des représentants des médias de la place.

A partir des résultats de 5 sondages en ligne, sponsorisés par l’ATB et réalisés durant l’année 2020 sur le portail tunisieauto.tn, les initiateurs de l’événement ont voulu créer une plus-value à cette démarche en organisant « une sorte de fête de l’automobile, qui réussit chaque année à réunir les opérateurs, distributeurs et intervenants divers de ce secteur en Tunisie », a souligné Mourad Bouzidi, responsable de la société 2FAST et rédacteur en chef du portail.

Rehaussée par la présence de Karim Haggui, nouveau ambassadeur de Foot Total Tunisie, l’évènement a démarré à 12H30 avec la Remise des premiers trophées. A ce titre, LE 5 Sondages ont attribué leurs Volant d’Or à

VOLANT D’OR 2020 « Meilleur Service Après-vente » à la STAFIM PEUGEOT

VOLANT D’OR 2020 « Meilleure Marque Camion » à VOLVO NORDIC MACHINERY

VOLANT D’OR 2020 « Meilleure Assurance Auto » à la GAT ASSURRANCE

VOLANT D’OR 2020 « Meilleure Station de Service » à TOTAL TUNISIE

VOLANT D’OR 2020 « Plus Belle Voiture de l’année » pour l’Audi Q3 Sportback

VOLANT D’OR 2020 « Meilleur Service Après-vente PREMIUM » pour AUDI ENNAKL

Marwene Bouhawel, directeur ADCOM Agency, a rajouté : « C’est pour nous une occasion idoine pour valoriser les résultats des sondages en ligne et de louer les performances du secteur automobile qui ne cesse de se surpasser en matière de positionnement, d’image ».

Il y a lieu de préciser qu’en 2020, les Sondages tunisieauto.tn-Les Volants d’Or, ont touché plus de 1 million de personnes sur la page Facebook tunisieauto.tn qui ont voté pour les différents titres.

Dans l’optique de récompenser également les principaux acteurs du secteur automobile durant l’année 2020, les organisateurs ont remis ensuite 23 autres Volants d’Or 2020 lors de cet événement.

VOLANTS D’OR DES MEILLEURES PERFORMANCE 2020

VOLANT D’OR 2020 « MEILLEURE VENTES PREMIUM » à AUDI ENNAKL

VOLANT D’OR 2020 « BEST MANAGER PREMIUM » décerné à KARIM HAMMAMI de AUDI ENNAKL

VOLANT D’OR 2020 « MEILLEUR CONCEPT STORE » décerné à ITALCAR

VOLANT D’OR 2020 « MEILLEURE VENTE DANS SON SEGMENT » FIAT FIORINO de ITALCAR

VOLANT D’OR 2020 « Meilleur SAV Camion » IVECO de ITALCAR

VOLANT D’OR 2020 « MEILLEURE VENTE SUV PREMIUM » le JEEP Renegate de ITALCAR

VOLANT D’OR 2020 « MEILLEURE INNOVATION, 1er VÉHICULE 100% ELECTRIQUE EN TUNISIE » le SUV MG eZS de MG MOTORS

VOLANT D’OR 2020 « BEST EVENT ROAD TRIP » MG MOTORS

VOLANT D’OR 2020 « SUV LE PLUS VENDU DANS SON SEGMENT » le CHERY TIGGO 2 de la STA CHERY

VOLANT D’OR 2020 « Meilleure INTEGRATION COMMERCIALE VOITURE HYBRIDE » BSB TOYOYTA

VOLANT D’OR 2020 « Meilleure VENTE VEHICULE HYBRIDE » AYMEN MONTACER- BSB TOYOTA

VOLANT D’OR 2020 « MEILLEURE JEUNE ENTREPRENEUR » décerné à SOFIÈNE BOUSSARSAR Gérant de l’Agence MS SAFETY AUTO

VOLANT D’OR 2020 « MEILLEURE CAMPAGNE DIGITALE » décerné à ALPHA FORD TUNISIE

VOLANT D’OR 2020 « MEILLEURE VENTE VP » décerné à KIA MOTORS

VOLANT D’OR 2020 « BEST MANAGEMENT, SALE & MARKETING » décerné à KIA MOTORS

VOLANT D’OR 2020 « MEILLEUR DISTRIBUTEUR ACCÉSSOIRES AUTOS » décerné à GAMMA AUTO

VOLANT D’OR 2020 « VÉHICULE LE PLUS VENDU EN TUNISIE » la RENAULT CLIO de ARTES

VOLANT D’OR 2020 « VÉHICULE LE PLUS VENDU DANS SON SEGMENT » le DACIA DUSTER de ADEV

VOLANT D’OR 2020 « MINI 4X4 LE PLUS VENDU DANS SON SEGMENT » le LADA NIVA de ADEV

VOLANT D’OR 2020 « SUV LE PLUS VENDU DANS SON SEGMENT » le HAVAL H6 de ATLAS AUTO

VOLANT D’OR 2020 « MEILLEURE PEINTURE MARQUE PREMIUM CARROSSERIE AUTOMOBILE » AUTOCOLOR de la CAP

VOLANT D’OR 2020 « VÉHICULE LE PLUS VENDU DANS SON SEGMENT » le MAHINDRA KUV 100 de l’ETS ZOUARI