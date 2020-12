Les TRE ont le droit de contribuer au développement local et régional de leur pays selon Naoufel Ziyadi

Naoufel Ziyadi, chercheur au Centre d’études et de recherches économiques et sociales de Tunis, a indiqué, ce lundi 28 décembre 2020, sur les ondes de radio Express FM, que l’obstacle qui empêche la généralisation des projets d’investissement en Tunisie avec des contributions aux résidents tunisiens à l’étranger est l’absence d’un programme central précis.

L’invité d’EcoMag a déclaré à ce titre: « Les responsables en Tunisie n’impliquent pas les Tunisiens vivant à l’étranger, ils ne font que de fausses promesses et ils font des visites dans des bureaux fermés, mais ils ne tiennent pas de réunions avec la communauté tunisienne à l’étranger« .

Par ailleurs, Naoufel Ziyadi a ajouté que les personnes qui cultivent des illusions doivent être tenues pour responsables. Il a souligné que les Tunisiens résidant à l’étranger ont le droit de contribuer au développement local et régional, indiquant que le pays ne prend pas soin de ses citoyens et est dirigé par des partis arrogants. Et de conclure: « Pour gouverner la Tunisie, il faut être nationaliste. »

N.B

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/1338044509893165