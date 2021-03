Les restrictions interdisant les événements culturels et artistiques n’ont plus de sens

« Les mesures qui nous empêchent de travailler n’ont plus de sens après les récentes manifestations« , a confirmé Ilyes Guizani, président du Syndicat des Professionnels de l’événementiel et des manifestations, aujourd’hui 2 mars 2021 sur les ondes de radio Express FM. Et d’ajouter que la Chambre syndicale est affiliée à l’UTICA, et comprend des musiciens, des cuisiniers, des organisateurs de fêtes et d’événements, des coordinateurs de décoration, des fournisseurs de services médiatiques, des propriétaires d’hôtellerie et de maisons d’hôtes, des fabricants de tentes, et des entreprises de solutions numériques, etc.

Ilyes Guizani a déclaré qu’environ 1 250 établissements opèrent dans ce secteur, qui emploie près de 45 000 emplois directs. Il a ajouté que ce secteur est inactif depuis mars 2020, soulignant: « Nous n’avons pas trouvé de réponse de la part de l’État ni de réactivité. » L’invité d’Expresso a indiqué qu’une compensation quant au nombre des transactions réalisées, a été accordée pour certaines entreprises. Toutefois, le secteur continue de fléchir sans aucun accompagnement, sachant que de nombreuses entreprises ont fermé leurs portes.

Et de poursuivre: « Nous ne comprenons pas pourquoi nous payons nos impôts alors que l’État ne nous indemnise pas pour notre perte plus tard. Il y a ceux qui n’ont pas renouvelé les contrats de leurs employés, d’autres ont du vendre leur maison afin de rembourser leurs dettes. » Ilyes Guizani s’indigne de constater que les banques n’ont pas joué leur rôle comme elles le devraient.

En effet, les prêts alloués aux différents établissements dans le cadre de la pandémie de Covid n’ont jamais été accordés ou ils l’ont été à ceux qui ne le méritent. Par ailleurs, et après avoir assisté à des manifestations d’envergure dans les rues, Ilyes Guizani a indiqué que les restrictions imposées par le gouvernement dans le cadre du protocole sanitaire n’ont plus de sens.