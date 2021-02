Les négociations avec le FMI ne doivent pas être suspendues pour l’intérêt de la Tunisie

Aujourd’hui 24 février 2021, le responsable du Cercle des Financiers, Abdelkader Boudrigua a déclaré lors du programme Ecomag concernant la baisse de la note souveraine de la Tunisie par Moody’s, que la note a été très proches de C, ce qui rendra difficile la sortie de la Tunisie sur les marchés internationaux: » Même si cette sortie s’effectue, ce sera à un coût élevé et elle affectera l’investissement étranger direct, les fonds d’investissement et le financement extérieur en général. »

Il a ajouté que cette notation concernait trois axes principaux, dont le premier est le déficit budgétaire, qui se poursuivra, qui à court terme sera très difficile de ramener à des niveaux normaux. Deuxièmement, le taux d’endettement, en particulier la dette extérieure en devises étrangères. Troisièmement, les discussions avec le Fonds monétaire international avec lequel, si le pays ne parvient pas à un accord, la sortie sur les marchés extérieures sera très difficile.

Abdelkader Boudrigua a indiqué que si le FMI perturbait les négociations ou les tenait dans un certain blocage des horizons, tous les financiers internationaux qui lui étaient associés ne pourraient pas financer la Tunisie, et même sous forme de sortie des marchés internationaux, ce serait à un coût très élevé pour l’économie nationale.

Il a également expliqué que le coût est lié à la notation, quant à la possibilité de sortie sur les marchés extérieurs, elle est liée à l’accord avec le Fonds monétaire international. Et d’ajouter, qu’à son avis personnel, les négociations avec le FMI ne seront pas bloquées pour plusieurs données géopolitiques, étant donné l’importance de la Tunisie pour plusieurs parties internationales, notamment la partie américaine, ses amis en Europe, et l’importance géostratégique de Tunisie.

L’invité d’Ecomag a ajouté que les fondamentaux devraient être améliorés, notant que le rapport Moody’s montrait que les fondamentaux économiques n’étaient pas beaucoup affectés cette fois, ce qui est une bonne chose. Il a également ajouté que les raisons de la baisse de la note ne sont pas liées aux fondamentaux économiques, mais à d’autres raisons nouvelles notamment politiques et sociales.