Les lauréats du cycle 6 de Flat6Labs Tunis

Flat6Labs Tunis a célébré son 6ème Demo Day, le Mercredi 14 Octobre dernier, lors d’un événement en ligne qui a rassemblé plus de 29 mille téléspectateurs.

Cette édition a rassemblé des startups opérant dans le E-Health, Gaming, assurances, Fintech, RetailTech et Fashion.

“Nous sommes très fiers de ce cycle qui s’est distingué par son innovation mais aussi sa diversité puisque 6 des 8 startups accompagnées sont fondées ou co-fondées par des femmes entrepreneurs. Nous avons aussi réussi à attirer 2 startups co-fondées par des membres de la diaspora tunisiennes et les avons encouragé à investir en Tunisie” se félicite Yehia Houry, Managing Director de Flat6Labs Tunis.

Les startups accompagnées lors du 6ème cycle d’accélération de Flat6Labs Tunis sont:

AI Diagnosis Vision: Une plateforme d’imagerie médicale alimentée par l’Intelligence Artificielle qui aide les dentistes à améliorer le diagnostic et les soins.

Fierce: Une marque de vêtements de sport 100% en ligne qui vise les athlètes et les amateurs de sports.

Gridnex: Une solution Cloud Gaming pour jouer n’importe quel jeu, sur n’importe quelle plateforme partout et à tout moment.

Tobba.tn: Une plateforme de santé numérique reliant les patients aux médecins grâce à la télémédecine.

Unfrauded: Une plateforme SaaS soutenue par l’intelligence artificielle qui aide les compagnies d’assurance à détecter les fraudes.

Unik Chic: Un accélérateur de créateurs de mode qui aide les designers à développer leur entreprise et vendre en ligne.

Wesettle: Une plateforme FinTech qui aide les PME (Petites et Moyennes Entreprises) dans la gestion de leurs factures par voie numérique et du recouvrement instantané des paiements.

Winshot: Un portail mobile et CRM qui aide les opérateurs télécoms à obtenir des données en temps réel et des analyses de la performance des points de vente.

Il est à noter que Flat6Labs Tunis a pour mission de soutenir 90 startups sur 5 ans via son véhicule d’investissement, Anava Seed Fund, créé en partenariat avec le Tunisian American Enterprise Fund (TAEF), La BIAT, Meninx Holding et la Société Financière Internationale.

“Malgré la crise économique imposée par le COVID-19, nous nous sommes fixés pour mission de continuer à investir dans les entrepreneurs tunisiens et à les soutenir afin d’avoir un rayonnement international”, conclue Walid Triki, Managing Partner de Flat6Labs Tunis.

Il est possible d’entrer en contact avec les startups sur: demoday.flat6labstunis.com