Les entreprises publiques ne sont pas la propriété du gouvernement actuel et ne doivent pas être vendues

Invité sur le plateau d’Expresso du mercredi 3 février 2021, Haykel Makki, président de la Commission des Finances au sein de l’ARP, a déclaré que la Tunisie ne peut pas créer de la richesse tout en étant liée à une bureaucratie hideuse. « La Tunisie ne parvient pas à attirer des investissements en raison de l’ instabilité politique, la législation est complexe en plus de la complexité de l’ administration » a poursuivi Haykel Makki.

Et d’ajouter que le pays a entrepris une révolution mais a été incapable de changer de mode de développement, et a continué dans l’ancien qui était déjà devenu obsolète sous Ben Ali. Haykel Makki a souligné qu’après la révolution, il n’y avait pas eu de travail sur l’invocation d’un nouveau mode de développement plus juste, expliquant qu’après 10 ans de règne du mouvement Ennahda et de ses alliés, le pays se retrouve dans cette situation d’impasse.

L’invité d’Expresso a par ailleurs indiqué: « Nos ministres donnent l’impression d’être investis d’une mission de vente des entreprises publiques. » Et de poursuivre que ces dernières ne sont pas la propriété de ce gouvernement qui n’a pas le droit d’en disposer par la vente. Haykel Makki a expliqué qu’il existe une possibilité de réformer ces entreprises ainsi que celle de créer une nouvelle gouvernance en leur sein.