Les Dons au Fond 18-18 atteignent 198.3 millions de Dinars

L’ensemble des dons au compte postal 18-18, dédié à la lutte contre le coronavirus, ont atteint, à la date du 6 mai 2020, environ 198,3 millions de Dinars , a annoncé le ministère des Finances, dans un communiqué publié, mercredi, sur sa page facebook.

Ces dons déposés par les citoyens et les entreprises tunisiennes, sont transférés automatiquement, sur le compte de prévention et de lutte contre les crises sanitaires, créé par le ministère de la Santé, et dont les fonds sont destinés, exclusivement, à financer les actions de lutte contre les pandémies.