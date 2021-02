Le sur effectif de la compagnie Tunisair n’est pas un problème en soi selon Albatini

Le consultant en gestion stratégique, Mohamed Nidhal Albatini a indiqué, aujourd’hui, 26 février 2021 au micro de radio Express FM, que parler de la compagnie aérienne Tunisair est devenu un sujet qui touche à toutes les entreprises publiques. Or, il faut que ce dossier soit traité en aparté et soit particulièrement indépendant du reste des entreprises. Il a ajouté que plan de restructuration de Tunisair est en place et tient l’accord de toutes les parties prenantes mais l’Etat doit fournir une réponse à la question: que souhaitons-nous faire de la compagnie nationale?

Mohamed Nidhal Albatini a ajouté: « Il y a plusieurs dépenses engagées par Tunisair dont les dommages n’ont pas été évalués après leur exploitation par l’Etat et il y a également plusieurs obligations qui pèsent sur la compagnie« . Et de comparer le statut de Tunisair à celui d’autres pays, considérant que ces derniers ont leur propre vision.

L’invité d’Ecomag a souligné que 52 millions de dinars étaient réservés pour le départ volontaire des agents de Tunisair, mais un problème est survenu entre temps empêchant ce processus d’être mené à terme. Il s’est demandé: « Que ferons-nous après la crise de Covid? L’État était réticent quant à l’opération de sauvetage de la compagnie nationale. Même si nous ne proposerons rien de nouveau, car l’idée de sauvetage existe déjà. De plus, il faut reconnaître que Tunisair a su maintenir un nombre stable de transactions. »

Par ailleurs, Mohamed Nidhal Albatini a déclaré que le problème de la compagnie aérienne nationale ne réside pas dans son sur effectif mais plutôt dans sa répartition, considérant que la décision d’arrêter les missions est un problème à prendre en compte. Et de souligner en outre que le climat n’est actuellement pas prêt pour la réforme, et que la vision ne doit pas se limiter à Tunisair, elle doit s’étendre aux acteurs de l’aviation civile.