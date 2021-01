Le Soudan signe l’accord de normalisation avec Israël

Le Soudan a signé mercredi avec les Etats-Unis les accords dits d’Abraham sur la normalisation des relations avec Israël, a annoncé l’ambassade américaine à Khartoum.

« Nous félicitons le gouvernement de transition dirigé par les civils (au Soudan) pour la signature de la Déclaration des accords d’Abraham, qui aidera davantage le Soudan sur la voie de la stabilité, la sécurité et l’opportunité économique », a déclaré l’ambassade sur Twitter. « L’accord permet au Soudan, Israël et autres signataires des Accords d’Abraham de construire la confiance mutuelle et d’augmenter la coopération dans la région », selon la même source.

La signature a eu lieu durant une brève visite à Khartoum du secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, moins d’un mois après le retrait du Soudan de la liste américaine des Etats soutenant le terrorisme, synonyme de sanctions et d’obstacles aux investissements pendant des décennies.

Le ministre soudanais de la Justice, Nasreddine Abdelbari, a salué une « étape importante (…) qui confirme notre conviction que la paix renforce les relations entre les peuples » et sert « leurs intérêts », dans un message vidéo diffusé par l’agence de presse soudanaise Suna.

Le Soudan devient ainsi le troisième pays arabe à signer les « Accords d’Abraham », menés par la Maison Blanche représentée par Jared Kushner, gendre et conseiller du président Donald Trump, après les Emirats arabes unis et Bahreïn, qui l’ont signé l’an dernier. Et le Maroc a été le 4e pays arabe à annoncer, en décembre dernier, une normalisation de ses relations avec l’Etat hébreu.

EFM/AFP