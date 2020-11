Le SNJT décrète une grève générale

Le bureau exécutif élargi du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a décidé, mardi, de décréter une grève générale pour dénoncer la politique du gouvernement envers le secteur des médias. La date de la grève sera ultérieurement annoncée .

Réuni mardi, le bureau a également décidé d’observer une journée de colère nationale, en plus de rassemblements de protestation, place de la Kasbah et d’un sit-in devant le palais de la présidence du gouvernement. Les dates de ces mouvements de protestation seront fixées par le bureau exécutif, a souligné le Syndicat dans un communiqué.

Selon l’organisation des journalistes, l’Exécutif n’a pas honoré ses engagements envers les médias. Il continue de mener une politique « d’atermoiement » et de « tergiversation » face aux revendications « légitimes » des journalistes, a dénoncé le syndicat, citant en particulier, la non publication, au JORT, de la convention cadre des professionnels du métier. Le Snjt réclame le lancement effectif du processus de réforme des médias publics, la régularisation de la situation « précaire » des journalistes et le paiement les droits financiers des journalistes travaillant dans les médias confisqués.

TAP