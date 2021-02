Le secteur des achats en ligne et du commerce électronique a réalisé une croissance de 109% en 2020

Medianet vient de publier une étude portant sur l’Internet en Tunisie au titre de l’année 2020, qui a conclu que le mode d’emploi d’Internet par les Tunisiens face a changé en cette période, notamment avec de part l’avènement de la pandémie du Covid-19 ainsi que le confinement général appliqué à deux reprises, selon les déclaration d’Iheb Béji, directeur général de Medianet aujourd’hui, 16 février 2021 au micro de radio Express FM.

Iheb Béji a ajouté que le but de l’étude était de faire la lumière sur les rapport qu’ont les Tunisiens avec Internet, sachant que 48 millions de visites ont été enregistrées courant toute l’année. Et d’ajouter que: « Le secteur des achats en ligne et du commerce électronique est le secteur le plus rentable cette année, passant à une croissance de 109%, suivis par les médias, qui ont augmenté de 66% et le secteur bancaire de 40%, tandis que le secteur du tourisme a perdu 50%, en termes numériques. »

Le directeur général de Medianet a ajouté que 50% des internautes ont moins de 34 ans, et 32% en ont entre 25 et 34 ans. De plus, 68% des personnes accèdent à Internet via des téléphones mobiles. Et de souligner que la Tunisie compte 7 millions de comptes Facebook et 6 millions d’utilisateurs sur Internet, déclarant: « La première utilisation que font les internautes sont les moteurs de recherche, puisque 55% d’entre eux utilisent Google avant de commencer à naviguer sur le Web. »

Iheb Béji a expliqué que la moyenne des pages qu’un utilisateur visite sur le Web est de 3,4 pages par visite. Concernant le pic de l’année 2020, au cours duquel le pourcentage d’accès des Tunisiens à Internet est élevé, il a été enregistré entre 15h00 et 16h00, au cours de ces dernières années.