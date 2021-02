Le retard de l’arrivée des vaccins en Tunisie est tributaire à un facteur interne à Covax

Hechmi Louzir, directeur général de l’Institut Pasteur, a confirmé, ce lundi 22 février 2021, sur les ondes de radio Express FM, que les nouvelles souches du Coronavirus peuvent présenter une sorte de danger, mais des prélèvements faits sur des échantillons positifs sur lesquels, une coupure génétique est effectuée pour la recherche d’un changement dans deux échantillons des porteurs de la nouvelle souche.

Hechmi Louzir a ajouté: « Nous allons couper le matériel génétique dans un format plus grand, et nous commencerons par un formulaire pour découvrir l’origine de cette souche et où elle s’est propagé spécifiquement« , ajoutant que l’Organisation mondiale de la santé a recommandé qu’une génétique seuil de 5% des échantillons positifs.

« Nous ne pensons pas que les nouvelles souches apparus en Tunisie puissent avoir un certain effet car elles sont apparues à un moment où le taux d’infection et le nombre de décès ont diminué, d’autant plus que nous n’avons pas retrouvé d’autres cas dans les familles de ces deux cas« , a ajouté le DG de l’Institut Pasteur.

Concernant le retard pour l’arrivée de la vaccination en Tunisie, l’invité d’Expresso a expliqué: « Pfizer a promis d’envoyer le premier lot en mars, dans le cadre de notre communication directe avec le laboratoire, mais dans le cadre de l’initiative Covax, ils ont confirmé que l’arrivée du premier lot sera à la mi-février. Cependant, lorsque nous les avons contactés, ils ont dit que le retard était dû à un facteur interne et non à une relation avec la Tunisie. »

Hechmi Louzir a également souligné qu’il existe d’autres possibilités avec le vaccin russe Sputnik V, déclarant: « Si nous confirmons avec eux, ils peuvent envoyer les quantités demandées en une semaine« . Et de poursuivre que les changements survenus sur le virus en Tunisie pourraient affecter l’efficacité de la vaccination, soulignant: « Mais je ne pense pas que des cas puissent survenir rendant la vaccination inefficace, et nous sommes en train de suivre les souches par segmentation génétique, des expériences de laboratoire doivent être menées pour connaître l’étendue de la capacité des anticorps et leur efficacité vis-à-vis de l’ancienne et de la nouvelle souche. »