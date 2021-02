Coronavirus-Monde: Les nouveaux cas de Covid ont chuté de 16 % selon l’OMS

Le Japon vaccine



Le Japon a commencé mercredi la première étape de sa campagne de vaccination contre le coronavirus, visant d’abord à protéger 40.000 employés de son secteur médical, à cinq mois de l’ouverture programmée des Jeux olympiques de Tokyo, reportés l’an dernier.

Les premières injections du vaccin de Pfizer/BioNTech, le premier à avoir été autorisé au Japon dimanche dernier, ont eu lieu mercredi matin dans un hôpital de la capitale.

Pays-Bas: couvre-feu confirmé



Une cour d’appel néerlandaise a suspendu mardi un jugement rendu plus tôt dans la journée par un tribunal de La Haye qui avait ordonné au gouvernement de lever le couvre-feu national contre le Covid-19, ont rapporté des médias locaux.

« Cela signifie que le couvre-feu de 21H00 (20H00 GMT) reste en vigueur », a précisé la télévision publique NOS.

L’OMC veut apporter sa pierre



« Je pense que l’OMC peut contribuer davantage à la résolution de la pandémie de Covid-19 en aidant à améliorer l’accès des pays pauvres aux vaccins », a déclaré sa future patronne Ngozi Okonjo-Iweala.

« Il est vraiment dans l’intérêt de chaque pays de voir tout le monde se faire vacciner », a-t-elle ajouté.

Australie: confinement levé à Melbourne



L’ordre de confinement sera levé mercredi soir pour les six millions d’Australiens vivant dans l’État de Victoria, le deuxième plus peuplé du pays, mais des doutes planent encore quant à la possibilité pour les fans de tennis d’assister à l’Open d’Australie, qui se déroule à Melbourne.

UE: Johnson & Johnson demande un feu vert pour son vaccin

Le laboratoire américain Johnson & Johnson a déposé une demande d’autorisation pour son vaccin contre le Covid-19 dans l’Union européenne, a annoncé l’Agence européenne des médicaments mardi. Une décision est attendue en mars.

A l’ONU, Londres plaide pour des cessez-le-feu pour vacciner



Le Royaume-Uni va appeler mercredi le Conseil de sécurité de l’ONU à faire pression pour des cessez-le-feu temporaires dans les zones de conflit pour y vacciner contre le coronavirus, assurant qu’il s’agit d’un « devoir moral ».

L’UE exhorte les 27 à éviter les fermetures de frontières



La Commission européenne a exhorté les Etats membres à éviter les fermetures de frontières et interdictions générales de voyage, telles que décidées récemment par l’Allemagne et la Belgique pour lutter contre les variants du coronavirus, dans un courrier mardi.

L’UE veut s’organiser face aux mutations du coronavirus, qui pourraient exiger des versions modifiées des vaccins actuels, a également indiqué la Commission.

Vaccins: le Mexique veut soulever à l’ONU la question de l’inégalité d’accès



Le Mexique soulèvera mercredi devant le Conseil de sécurité des Nations unies la question de l’inégalité d’accès aux vaccins contre le Covid-19 dans les pays d’Amérique latine par rapport aux pays producteurs comme les Etats-Unis, ont annoncé mardi le président et le ministre des Affaires étrangères.

– Pérou: l’ex-président Vizcarra mis en cause pour un vaccin



Le médecin qui a dirigé en 2020 au Pérou l’essai clinique du vaccin chinois Sinopharm a affirmé mardi devant le Parlement que l’ex-président Martin Vizcarra, mis en cause dans un scandale lié à la vaccination contre le Covid-19, avait été immunisé en octobre en dehors de l’essai et à sa demande.

Lundi, le président Francisco Sagasti a révélé que 487 personnes avaient été vaccinées indûment contre le Covid-19, dont, outre deux ministres démissionnaires, d’autres fonctionnaires, qui seront démis de leurs fonctions.

La Corée du Nord en mal de vaccins



Des hackers nord-coréens ont cherché à pénétrer les systèmes informatiques du géant pharmaceutique Pfizer pour trouver des informations sur le vaccin et les traitements contre le coronavirus, rapportent mardi des médias citant les services de renseignement sud-coréens.

Biden défend son plan de sauvetage



« Il faut dépenser maintenant, il faut frapper fort », a lancé le président américain Joe Biden en vantant les mérites de son gigantesque plan de sauvetage de l’économie de 1.900 milliards de dollars.

Les nouveaux cas de Covid ont chuté de 16 % selon l’OMS



Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 signalés dans le monde a chuté de 16 % la semaine dernière, pour atteindre 2,7 millions, a annoncé mardi soir l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le nombre de nouveaux décès signalés a également diminué de 10 % par rapport à la semaine précédente, atteignant 81.000, selon la mise à jour épidémiologique hebdomadaire de l’OMS, basée sur les données jusqu’à dimanche.

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2.408.243 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mardi.

Après les Etats-Unis (487.714 morts), les pays comptant le plus de décès sont le Brésil (240.940), le Mexique (175.986), l’Inde (155.813) et le Royaume-Uni (117.396).

Le Mexique a franchi mardi la barre des deux millions de cas de Covid-19 depuis le début de la pandémie.

Le nombre des victimes est globalement sous-évalué. Il se fonde sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé mais exclut les révisions réalisées à posteriori par des organismes statistiques.

AFP