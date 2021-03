Le montant global pour la réalisation des projets de Santé est de 2650 MDT selon Mustapha Abdeljalil

Le directeur général de l’Unité de gestion par objectifs au sein du ministère de la Santé, Mustapha Abdeljalil a déclaré aujourd’hui, jeudi 04 mars 2021, lors de son intervention dans le programme Ecomag, concernant les niveaux des prêts et subventions destinés au secteur de la Santé, que son Unité est chargée de la réalisation des projets de santé dans le domaine de la construction et de l’équipement, tels que les établissements de santé, les universités ou les hôpitaux régionaux.

Mustapha Abdeljalilalil a indiqué que les financiers de ces projets sont l’Arabie saoudite et ce, à travers le Fonds saoudien pour le développement, la Banque islamique de développement, l’Italie dans le cadre de la conversion du programme de dette en projets d’investissement, le Fonds koweïtien pour l’économie arabe, l’Agence française de développement, le Qatar Fund, l’État turc en plus de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement.

Et d’ajouter que le montant total alloués à ces projets dépasse les 2650 millions de dinars étalés de 2017 à 2021, indiquant qu’à partir de 2017, les accords de prêt ont commencé. Mustapha Abdeljalil a expliqué que jusqu’en avril ou mai 2020, il y avait un accord avec la Banque mondiale pour la reconstruction et le développement avec un prêt de 20 millions de dinars pour acheter des moyens de protection au profit des citoyens dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus.

Le directeur général de l’Unité de gestion par objectifs a ajouté que le report de l’achèvement des projets de santé est dû aux procédures et conditions fixées par le bailleur de fonds, et il est donc nécessaire de les respecter et de les appliquer. Il a indiqué que chaque bailleur de fonds a sa propre façon de travailler, il est indispensable que le bénéficiaire respecte ces conditions et mesures, expliquant qu’il existe des procédures liées à la nomination des concepteurs.