Le modèle de financement du secteur de la Santé doit impérativement changer ! Boubaker Zkhama

La question du modèle de financement relatif au secteur de la Santé, de manière générale en Tunisie prend tout son sens et sa légitimité dans le contexte actuel de la pandémie du Covid-19. A ce titre, le Docteur Boubaker Zkhama a indiqué, au micro de radio Express FM, lors de l’émission Expresso du mardi 22 septembre 2020, qu’il s’agit d’une véritable urgence de surcroît, au regard des conséquences désastreuses sur le plan économique qu’a induit cette pandémie dans le monde entier. “Tous les pays ont compris que lorsque la santé fait défaut, c’en est fini des affaires économiques et sociales” renchérit Dr. Zkhama.

Dans le même propos, le président de la Chambre syndicale des cliniques privées a déclaré qu’il est impératif que l’Etat révise sa stratégie de financement et d’investissement dans le secteur de la Santé. Le Docteur s’est étonné du fait que l’Etat ne prenne pas en charge les patients admis dans les cliniques privées, il souligne :”il faut que les autorités prennent en charge tout patient ayant besoin de soins médicaux qu’il soit admis dans un hôpital public ou dans une clinique privée, il n’y a pas de raison de faire une différence entre les deux, il s’agit tout de même de la santé et de la vie du citoyen!” Dr. Zkhama s’est interrogé de même, sur la non possibilité de soigner les maladies cancéreuses au sein des structures privées se demandant pourquoi l’Etat impose que ces maladies ne soient prises en charge que dans les hôpitaux publics, sachant que leur nombre s’accroît d’année en année.

Par ailleurs, Dr. Zkhama a indiqué que dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, les cliniques privées ont mis à disposition 150 lits de réanimation et 300 lits d’oxygène.

دور المؤسسات الصحية الخاصة في مواجهة جائحة كورونايتدخل معانا في المباشر رئيس غرفة المصحات الخاصة: بوبكر زخامة#Expresso Publiée par Express FM sur Lundi 21 septembre 2020

Nadya Bchir