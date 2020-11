Le ministre du Tourisme: Les revenus touristiques ont diminué de 62% en 2020

Le ministre du Tourisme Habib Ammar a déclaré lors du programme Ecomag du mardi 17 novembre 2020, que les secteurs du tourisme et de la culture étaient les plus touchés par la crise du Coronavirus. Il a ajouté que les revenus touristiques ont diminué de 62%, tandis que le nombre de nuitées passées a régressé de 80%. A souligner que le secteur du tourisme emploie plus de 400 000 personnes, directement et indirectement.

Habib Ammar a également précisé que les décisions annoncées au profit du secteur du tourisme visent à préserver la paix sociale et à protéger le tissu des établissements touristiques afin qu’elles puissent reprendre leur activité. Il a indiqué que de nombreuses mesures sont financées par le Fonds de développement de la compétitivité.

Ammar a déclaré que l’État a choisi de se sacrifier en cette période difficile en effectuant des dépenses en échange de l’introduction de millions de dinars de devises au cours de la seconde moitié de l’année prochaine via le secteur du tourisme.

