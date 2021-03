Le ministre des Finances et le gouverneur de la BCT peuvent décider des mesures urgentes pour sauver les entreprises sinistrées

Raouf Aouadi, Directeur général de Maxula Gestion, a indiqué, au micro de radio Express FM, mercredi 3 mars 2021, que de nombreux promoteurs se retrouvent dans une situation de grande difficulté de par la crise économique et sanitaire que connait le pays. « Personnellement, au cours de la dernière période, j’étais très pessimiste mais très rapidement, je me suis rendu compte qu’il va falloir prendre les choses en main et penser à la relance. D’ailleurs, les récents propos du ministre des Finances nous ont donné un tous, un élan d’optimiste et d’encouragement pour aller de l’avant » a souligné Raouf Aouadi.

En outre, l’invité d’Expresso a expliqué que les capital risqueurs sont en passe de présenter des propositions de sortie de crise. Cependant, il est important de savoir que ce qui compte n’est pas uniquement de les présenter mais que ces propositions soient avant tout fonctionnelles et peuvent permettre sur le court terme un début de relance économique. Et d’ajouter: » A mon avis, le plus grand problème de la Tunisie est la création de richesses. Pour ce faire, il faut sauver le tissu économique existant qui se détériore de plus en plus. Aujourd’hui, tous les acteurs du capital risque sont mobilisés en vue de faire le nécessaire pour permettre la création de richesses. »

A cet effet, Raouf Aouadi a expliqué que des mesures de sauvetage peuvent être décidées et appliquées dans l’immédiat et qui ne requièrent pas de grands efforts, pouvant ainsi être mises en place par simple décision du ministre des Finances, du gouverneur de la Banque centrale ou encore du chef du gouvernement. » Ces décisions ne nécessitent pas la promulgation de nouvelles lois ou autres. Aujourd’hui, par exemple, nous pouvons faire réviser les participations de la CDC dans les fonds existant. »

A ce propos, la CDC a participer dans la quasi totalité des fonds à concurrence de 20%; toutefois, Raouf Aouadi a indiqué qu’en ce qui concerne les deux derniers fonds, la CDC a décidé d’augmenter sa participation à hauteur de 40%. « Nous proposons donc au ministre des Finances de faire augmenter toutes les participations de la CDC à 40% et de consacrer la hausse de 20% au sauvetage des entreprises impactées la crise du Covid. C’est une décision urgente et rapide et qui aura des résultats positifs sur la performance des entreprises concernées » a expliqué le DG de Maxula Gestion. Et d’ajouter que si cette hausse se réalise, cela représentera un montant supplémentaire de 120 millions de dinars environ qui pourront être alloués à 500 entreprises.

Par ailleurs, Raouf Aouadi a proposé que les banques de la place consacrent 50% de leurs bénéfices au titre de 2020 aux fonds d’investissement FCPR, qui à leur tour pourront fortement contribuer au sauvetage des entreprises sinistrées. « Il s’agit d’une décision qui se prend entre le gouverneur de la BCT et les directeurs généraux des banques en question, qui ne nécessite ni un temps considérable ni de loi particulière » a ajouté l’invité d’Expresso.