Le ministre de la santé : C’est une affaire de sécurité nationale et les citoyens seront dans l’obligation de se plier au confinement sanitaire obligatoire

Lors de la conférence de presse qui s’est tenue aujourd’hui le 7 avril , le ministre de la santé Abdellatif el Mekki a précisé qu’on n’aurait pas atteint le stade 4 si les citoyens avaient le sens de la responsabilité en respectant les consignes . Il a signalé que la difficulté réside dans le fait que la personne atteinte de covid 19 refuse de collaborer et de révéler les personnes avec qui elle a été en contact et par conséquent elle peut être à l’origine d’une contamination large .

Le ministère de la santé a misé sur la réussite du confinement sanitaire individuel , mais au vu des résultats le ministère se voit dans l’obligation de faire imposer ce confinement par la loi.

Abdellatif El Mekki , a précisé qu’une somme de 100 Milliards a été déboursée pour l’achat de matériel médical spécifique et qui aurait pu être utilisée à d’autres fins en temps normal.

Pour finir , le ministre de la santé a précisé que cette période est cruciale , et que pour les semaines à venir la discipline et le respect des consignes sanitaires permettront de reprendre le contrôle et il espère que suite à cette conférence le citoyen tunisien prenne conscience de la gravité de la situation .