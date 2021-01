Le ministre de la santé annonce un confinement général et la suspension des cours pour tous les niveaux à partir de cette date.

Le ministère de la Santé Faouzi Mahdi vient d’annoncer un confinement général de quatre jours à partir de jeudi prochain.

Le ministre a par ailleurs indiqué que le couvre-feu en cette période sera observé de 16h à 6h du matin.

Mahdi en outre annoncé la suspension des cours pour tous les niveaux à partir du mercredi prochain jusqu’au 24 janvier, y compris l’enseignement supérieur.

Mr.Faouzi Mehdi, a également annoncé la suspension des manifestations sportives et culturelles, et l’interdiction des chaises dans les cafés et restaurants.