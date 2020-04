Le Ministère des affaires culturelles distribue des livres aux résidents des centres de confinement

A l’occasion de la journée mondiale du livre et des droits d’auteur le Ministère des Affaires Culturelles a lancé une initiative qui consiste à distribuer, gratuitement, des livres dans les centres d’isolement sanitaire de toute la Tunisie.

Cette initiative va démarrer dès le vendredi 24 avril 2020.

Des livres seront distribués gratuitement dans les centres d’isolement sanitaire de toute la Tunisie qui sont au nombre de 50. Le but est d’inciter les Tunisiens à s’intéresser à la lecture qui peut être un bon moyen pour se cultiver et s’occuper et qui permettra aux personnes sanitairement isolées de supporter leur isolement dans la quarantaine.