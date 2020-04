Le ministère de la santé rappelle les principales mesures de prévention contre le Corona virus

Le ministère de la santé publique , dans un communiqué publié aujourd’hui et dans le but de renforcer les mesures préventives ,rappelle aux citoyens les comportement sains à adopter pour lutter contre la propagation du corona virus .

Le ministère de la santé publique rappelle donc l’importance et la nécessiter d’appliquer certains gestes :

-Se laver les mains à l’eau et au savon pendant 20 secondes au minimum à chaque fois et en cas d’absence de savon et d’eau utiliser le gel désinfectant

-Se laver les mains à chaque fois que vous touchez une surface dans les lieux publics et au retour à la maison

-Porter les bavettes dans les lieux publics

-Placer les serviettes en papier et les bavettes dans un sachet et les jeter dans la poubelle après utilisation

-Respecter la distanciation sociale entre les individus d’au moins 1 mètre

-Eviter de se saluer en se touchant la main ou en s’embrassant

Le ministère de la santé publique a aussi salué tout les efforts et toutes les initiatives qui soutiennent l’état dans sa lutte contre la propagation du corona virus .