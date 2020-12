Le ministère de la Fonction publique décide de ne pas prolonger les horaires administratifs exceptionnels

Le ministère de la Fonction publique a décidé de ne pas prolonger les horaires administratifs exceptionnels, instaurés en vertu d’un décret gouvernemental en date du 5 octobre 2020.

Dans un communiqué rendu public ,vendredi, le département annonce la reprise du travail, à partir du lundi 7 décembre, conformément au décret gouvernemental n°2012-1710 du 14 septembre 2012, relatif à la répartition des horaires et jours de travail des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.

Le ministère a précisé que les horaires et jours de travail sont répartis comme suit:

-Du lundi au jeudi: de 8h30 à 12h.30 et de 13h30 à 17h.30

-Vendredi: de 8h00 à 13h.00 et de 14h.30 à 17h.30