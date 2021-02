Le dollar remonte, l’appétit pour le risque s’amenuise

Sur la place de Tunis, la monnaie unique est traitée à 3.3000 tandis que le billet vert s’échange à 2.7350 respectivement contre le dinar tunisien. La paire phare se négocie quant à elle sur le Forex à 1.2088 avec un plus haut intraday à 1.2134.

Le week-end sera prolongé outre atlantique, lundi étant férié aux Etats-Unis et une actualité moins riche qu’au cours des séances précédentes incitent visiblement les investisseurs à se mettre en retrait. D’autant que sur le front géopolitique, les dernières déclarations de Joe Biden sur les relations avec la Chine font craindre un regain de tension entre les deux premières économies du monde.

L’appétit pour le risque des investisseurs fait une pause pour la fin de la semaine, dans un contexte d’incertitudes croissantes liées à la perspective de l’impact négatif qu’un énorme plan de relance américain pourrait avoir sur les taux d’inflation à moyen et long terme.

Sur le Forex, le dollar amplifie le rebond entamé jeudi après quatre séances consécutives de baisse: il s’apprécie de 0,23% face à un panier de référence et ramène ainsi à 0,5% sa baisse sur la semaine. L’euro se maintient néanmoins au-dessus de 1,21 dollar.

La livre sterling, elle, cède 0,13% face au billet vert après l’annonce d’une chute record de 9,9% du produit intérieur brut (PIB) britannique en 2020.Le produit intérieur (PIB) a progressé de 1% sur la période octobre-décembre par rapport au trimestre précédent, montrent les données préliminaires publiées vendredi par l’Office national de la statistique (ONS). Le PIB a enregistré une croissance de 1,2% sur le seul mois de décembre après un recul de 2,3% le mois précédent en raison d’un confinement partiel.

La Banque d’Angleterre prévoit une contraction de 4% sur les trois premiers mois de 2021, en raison du confinement mais aussi des perturbations entraînées par le Brexit, et pense qu’il faudra attendre 2022 pour voir l’économie retrouver ses niveaux d’avant la crise sanitaire. Certains économistes sont encore plus pessimistes.

Sur le front européen, l’Union européenne (UE) espère commencer à débourser son fonds de relance économique de 750 milliards d’euros avant la fin du mois de septembre, ont déclaré vendredi plusieurs responsables européens.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le président du Parlement européen, David Sassoli, et le Premier ministre portugais, Antonio Costa, ont appelé les 27 membres de l’UE à adopter rapidement une décision conjointe permettant à l’exécutif européen d’emprunter des fonds sur le marché.

Les cours du pétrole baissent pour la deuxième séance d’affilée et s’éloignent des plus hauts d’un an touchés mercredi, un repli déclenché par une nouvelle révision à la baisse des prévisions de demande de l’Opep et les déclarations de l’AIE sur le déséquilibre permanent du marché. Le Brent abandonne 0,67% à 60,73 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,86% à 57,74 dollars. L’un et l’autre avaient fini mercredi au plus haut depuis janvier 2020 après respectivement neuf et huit séances consécutives de progression.