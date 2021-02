Le dollar faiblit, la livre au plus haut depuis près de trois ans

Sur la place de Tunis, la monnaie unique est traitée à 3.2950 tandis que le billet vert s’échange à 2.7300 respectivement contre le dinar tunisien. La paire phare se négocie quant à elle sur le Forex à 1.2090 avec un plus haut intraday à 1.2116.

Sur le marché des devises, l’indice mesurant les fluctuations du billet vert face à un panier de référence recule de 0,35% et a touché son plus bas niveau depuis une semaine.. La livre sterling a atteint son plus haut niveau contre le dollar depuis avril 2018, les cambistes évoquant l’avance de la Grande-Bretagne dans les vaccinations contre le COVID-19 comme un élément positif pour la devise britannique.

Sur le Forex, l’euro grimpe de 0,46% et repasse au-dessus de 1,21 dollar et le dollar perdait 0,29% face à la livre à 1,3779 dollar pour une livre, peu après avoir atteint un plus haut depuis près de trois ans à 1,3789 dollar.

Le sujet qui retient l’intérêt des marchés reste le plan de soutien à l’économie américaine. Le gouvernement de Joe Biden compte passer son plan massif de 1.900 milliards de dollars au plus vite pour permettre une relance rapide de l’économie. En revanche, des commentaires d’économistes estiment que le plan est trop ambitieux et pourrait créer une inflation trop forte, pour expliquer la faiblesse du dollar.

Si la baisse du dollar entame pour l’instant à peine sa hausse récente face à un euro affaibli par la crise politique italienne et par une campagne de vaccination décevante, la livre britannique, elle, a atteint de nouveaux sommets face au billet vert. Depuis le début de l’année, la livre sterling profite de la conclusion in extremis d’un accord commercial entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, juste avant que ce dernier ne sorte du marché unique.

Par ailleurs, si le pays est le plus endeuillé d’Europe par la pandémie (112.465 décès), c’est aussi celui qui réussit le mieux sa campagne de vaccination.

Le ministre britannique de la Santé Matt Hancock a annoncé la veille que le taux de vaccination était plus important que prévu, et avait atteint 91% pour la première dose chez les personnes âgées de plus de 80 ans. Cependant, alors que le pays est actuellement confiné depuis le début de l’année, il va falloir être prudent avant la publication du PIB vendredi, ont prévenu les analystes.

Sur le plan macroéconomique, les exportations allemandes ont progressé de façon inattendue en décembre, tirées par le commerce avec la Chine et les États-Unis, apportant un soutien à la plus grande économie européenne dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Les exportations ajustées des variations saisionnières sont ressorties en hausse de 0,1% en décembre après avoir augmenté de 2,3% (chiffre révisé) en novembre, montrent les données publiées mardi par Destatis, l’office fédéral de la statistique. Les importations ont quant à elle baissé de 0,1% après avoir augmenté de 5,4% (chiffre révisé à la hausse) le mois précédent et alors que les économistes prévoyaient un repli de 1,1%. L’excédent commercial a augmenté pour atteindre 16,1 milliards d’euros, contre 16,0 milliards (révisés) en novembre.

Par ailleurs, l’économie française devrait rebondir de 5% cette année malgré l’incertitude créée par la situation sanitaire, a déclaré mardi le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, confirmant ainsi les prévisions de décembre de la banque centrale. La deuxième économie de l’Union européenne a connu l’an dernier sa pire récession depuis la Deuxième Guerre mondiale, le produit intérieur brut (PIB) s’étant contracté de 8,3% après les restrictions mises en place pour lutter contre l’épidémie de coronavirus.

Les cours du pétrole repartent en petite baisse mais restent proches de leurs plus hauts niveaux en 13 mois atteint plus tôt grâce aux espoirs de reprise économique et aux réductions de production entreprises par les grands pays producteurs. Le baril de Brent est à 60,63 dollars après un plus haut depuis janvier 2020 à 61,27. Celui du brut léger américain (WTI) évolue autour sous 58dollars après un pic en séance à 58,62.