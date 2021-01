Le dollar avance face à l’euro à la veille d’une réunion de la Fed

Sur la place de Tunis, la monnaie unique est traitée à 3.3050 tandis que le billet vert s’échange à 2.7200 respectivement contre le dinar tunisien. La paire phare se négocie quant à elle sur le Forex à 1.2148.

Le dollar s’appréciait légèrement face à la monnaie unique européenne ce lundi, dans un contexte plus favorable au risque et à la veille de la première réunion de 2021 de la Réserve fédérale américaine (Fed). Sur le Forex, le dollar grappillait 0,21% face à l’euro, à 1,2146 dollar pour un euro.

Le billet vert navigue cependant à un niveau relativement bas face aux principales devises: l’indice dollar, qui le compare à un panier de monnaies, a touché au début du mois un plus bas depuis mars 2018 et ne s’en est éloigné que très peu depuis. Mais le contexte macroéconomique général favorable ainsi que les espoirs de plan de relance aux États-Unis apportent du soutien au billet vert.

La banque centrale américaine se réunira pour la première fois cette année mardi et mercredi, une semaine après l’arrivée à la Maison Blanche de Joe Biden qui a présenté son programme d’urgence de 1.900 milliards de dollars pour soulager l’économie.

Dans l’immédiat, aucune action de la Fed n’est attendue. Les taux sont déjà à zéro, et Jerome Powell a récemment dit que l’institution ferait « savoir au monde en avance » quand le moment de réduire ses achats d’actifs sera venu.

La Banque centrale américaine a, depuis le mois de mars, déployé un nombre inédit d’outils monétaires, et en a même créé plusieurs.

La semaine dernière, c’est la Banque centrale européenne (BCE) qui avait maintenu, sans surprise, ses mesures de soutien monétaire à l’économie. Sa présidente Christine Lagarde a souligné jeudi que l’institution « surveille très attentivement les taux de change », alors que la monnaie unique s’est appréciée de 10% face au billet vert depuis un an.

Sur un plan sanitaire, un troisième confinement est de plus en plus évoqué en France qui traverse « un moment inquiétant » d’après la Haute Autorité de santé, tandis que les Etats-Unis pourraient imposer de nouvelles interdictions d’entrée sur son territoire pour les étrangers et qu’au Royaume-Uni, Boris Johnson dit réfléchir également à durcir les contrôles aux frontières.

En Allemagne, le climat des affaires s’est dégradé en janvier selon l’enquête de l’institut Ifo, dont l’indice atteint son plus bas niveau depuis six mois, la deuxième vague de l’épidémie ayant interrompu la reprise.

Les marchés américains semblent vouloir se raccrocher au plan de soutien du président Joe Biden de 1.900 milliards de dollars même si certains républicains, désormais minoritaires au Congrès, le jugent trop coûteux.

Les investisseurs suivront également dans la semaine la première réunion de l’année de la Réserve fédérale et la publication des résultats trimestriels de plusieurs poids lourds de Wall Street parmi lesquels Apple, Tesla, Microsoft et Facebook.

Sur le plan macroéconomique, le climat des affaires en Allemagne s’est dégradé en janvier pour revenir à son plus bas niveau depuis six mois, la deuxième vague de l’épidémie de coronavirus ayant interrompu la reprise de la première économie d’Europe, montre lundi l’enquête mensuelle de l’institut d’études économiques Ifo. Son indice du climat des affaires a reculé à 90,1 après 92,2 en décembre alors que les économistes et analystes interrogés par Reuters tablaient sur un chiffre de 91,8.

En outre, l ‘indice d’activité nationale de la Fed de Chicago pour le mois de décembre 2020 est ressorti à 0,52, contre un niveau révisé à 0,31 pour le mois antérieur. La précédente lecture du mois de novembre était de 0,27. Un indice positif traduit rappelons-le une croissance supérieure à la tendance.

Les espoirs liés à la relance américaine soutiennent modérément le marché pétrolier où le Brent gagne 0,18% à 55,51 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,15% à52,35 dollars.