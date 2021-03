Sur la place de Tunis, la monnaie unique est traitée à 3.2980 tandis que le billet vert s’échange à 2.7680 respectivement contre le dinar tunisien. La paire phare se négocie quant à elle sur le Forex à 1.1907 avec un plus haut intraday à 1.1977 et un plus bas intraday à 1.1892.

Le dollar montait ce vendredi à son plus haut en trois mois face à l’euro, galvanisé par le message attentiste du patron de la Banque centrale américaine (Fed) Jerome Powell la veille.

Le billet vert gagnait plus de 0,30% face à l’euro, à 1,1910 dollar pour un euro, après avoir atteint 1,1914 dollar, un plus haut depuis début décembre. Le dollar index, qui compare la monnaie américaine à d’autres grandes devises, a également grimpé à son plus haut depuis trois mois.

« Nous n’avons pas l’intention de rehausser les taux d’intérêt avant que ces conditions soient remplies », a déclaré Jerome Powell jeudi, faisant référence au double mandat de la Fed de stabilité des prix et de plein emploi.

Jerome Powell a certes pris acte jeudi de la remontée des rendements des emprunts d’Etat, reflet des craintes d’une accélération de l’inflation, mais il s’est refusé à y voir un mouvement « désordonné » et a laissé entendre que la Fed n’interviendrait pas sur les marchés pour l’interrompre.

Sur le front macroéconomique, l’économie américaine a généré 379.000 emplois non agricoles en février, selon le Département du Travail. Le taux de chômage a été annoncé à 6.3%.

Par ailleurs, le déficit de la balance commerciale des Etats-Unis est passé de 67 milliards de dollars (chiffre révisé) en décembre 2020 à 68,2 milliards de dollars en janvier 2021. Cette dégradation de 1,9% d’un mois sur l’autre traduit une augmentation de 1% des exportations, à 191,9 milliards de dollars, tandis que les importations ont progressé de 1,2%, à 260,2 milliards de dollars.

En Europe, les marchés ont à peine réagi aux chiffres meilleurs qu’attendu des commandes à l’industrie en Allemagne en janvier.

Le prix du baril a atteint son plus haut niveau depuis près de 14 mois après l’accord conclu par l’Opep et ses alliés pour renoncer à toute augmentation de l’offre en avril dans l’attente d’une reprise plus soutenue de la demande. Le Brent gagne 2,49% à 68,40 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 2,19% à 65,23 dollars. Ils ont atteint, respectivement à 68,60 et 65,48 dollars, leur plus haut niveau depuis le 8 janvier 2020.