Le dollar au plus bas en deux ans et demi

Sur la place de Tunis, la monnaie unique est traitée à 3.3280 tandis que le billet vert s’échange à 2.7200 respectivement contre le dinar tunisien. La paire phare se négocie quant à elle sur le Forex à 1.2285.

La monnaie unique a été en hausse ce mercredi pour son avant-dernière séance de l’année, à la faveur de nouvelles encourageantes concernant les vaccins, même si les volumes d’échanges s’annoncent relativement étroits.

Malgré le report du vote au Sénat sur l’aide fédérale, le dollar recule encore, tombant en séance à son plus faible niveau en plus de deux ans et demi, les cambistes privilégiant la relance en 2021. Il cède 0,25% face à un panier de devises de référence, parmi lesquelles l’euro, à plus de 1,2285 après une poussée à 1,2309, un pic depuis avril 2018. La livre sterling bénéficie des nouvelles sur le vaccin d’AstraZeneca et grimpe de 0,81% face au billet vert et de plus de 0,6% face à l’euro.

Si les démocrates emportent ces élections qui auront lieu le 5 janvier, ils auront le contrôle du Sénat, de la Chambre des représentants et de la présidence, ce qui changerait les perspectives de politique budgétaire des Etats-Unis.

Le Royaume-Uni est devenu le premier pays à donner son feu vert mercredi au vaccin AstraZeneca, un coup de fouet pour la campagne de vaccination face à l’envolée des cas de Covid-19.

Au chapitre économique, la balance commerciale des Etats-Unis s’est établie à -84,8 milliards de dollars au titre du mois de novembre, à comparer à -80,4 milliards pour le mois précédent, d’après l’estimation avancée du Département du Commerce. Le Département du Commerce a également fait état d’un repli de 0,1% des stocks des grossistes américains au mois de novembre en rythme séquentiel, après une augmentation de 1,2% en octobre par rapport au mois précédent.

Ce creusement d’un mois sur l’autre reflète une augmentation de 2,6% des importations de biens par les Etats-Unis, à 212 milliards de dollars, plus forte donc que la hausse de 0,8% de leurs exportations, à 127,2 milliards.

Les cours du pétrole sont en légère hausse en profitant de la faiblesse du dollar et de la baisse plus forte que prévu des stocks de brut aux Etats-Unis. Selon l’American Petroleum Institute (API), les stocks américains ont diminué de 4,8 millions de barils la semaine dernière alors que le consensus donnait une baisse de 2,6 millions. Le Brent gagne 0,7% à 51,45 dollars le baril et le brut léger américain CLc1 (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,92% à 48,44 dollars.