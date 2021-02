Le déficit commercial baisse à 792,2 millions de dinars en janvier 2021

Le Directeur central des dépenses et des études économiques à l’Institut national des statistiques, Ilyes Elassmi a indiqué, lors de son intervention dans le programme Ecomag, que la balance commerciale des biens au titre de janvier 2021 a été marquée par un baisse des exportations de l’ordre de 7,9% contre 4,2% pour la même période l’année précédente.

Ilyes Elassmi a ajouté qu’une baisse du niveau des importations a été enregistrée de l’ordre de 10%, contre 14% au mois de janvier 2020, indiquant que la valeur des exportations était de l’ordre de 3366 millions de dinars contre 3700 millions de dinars l’an dernier. Quant aux importations, elles étaient de l’ordre de 4160 millions de dinars contre 4 630 millions de dinars l’année dernière, a-t-il précisé.

L’invité d’Ecomag a noté que les importations diminuent à un rythme plus rapide que les exportations, ce qui a fait baisser le déficit commercial en janvier 2021 pour s’établir à hauteur de 792,2 millions de dinars contre 970 millions de dinars à la même période de l’année précédente. Et d’expliquer que le taux de couverture des exportations par les importations est passée à environ 81% contre 79%.

Ilyes Elassimi a indiqué que tous les secteurs ont contribué à la baisse des exportations, qui s’élève à 7,9%, soulignant que le secteur du phosphate a enregistré une baisse en janvier 2021, de -57,5% et le secteur du textile et de l’habillement a enregistré une baisse de 10%. Et de poursuivre que les produits agroalimentaires ont également enregistré une baisse, moins importante de 2,1% par rapport aux exportations.

L’invité d’Ecomag a ajouté que le secteur des industries mécaniques et électriques a enregistré une légère amélioration de 0,6%, indiquant qu’au niveau des importations, il y a une diminution de l’ordre de 10,1%.