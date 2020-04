Le comportement irresponsable nous mènera vers une catastrophe.

Lors d’une conférence de presse tenue ce Mardi 7 Avril 2020 au palais du gouvernement à El Kasbah, le ministre de la santé Abdeltif El Mekki a précisé que dans les prochaines semaines le comportement du citoyen sera déterminant quant a la vitesse de propagation du Coronavirus en Tunisie.

Le ministre a en outre qualifié les larmes aux yeux, le comportement de certains citoyens d’ irresponsable, notamment ceux qui n’ont pas respecté le confinement général , et ceux qui n’ont pas informé les autorités sanitaires de leur état de santé et sont entrés en contact avec leurs familles et ont circulés d’une façon normale. Affirmant qu’il s’agit désormais d’une affaire de sécurité nationale par excellence.

El Mekki a par ailleurs appelé les citoyens, a coopérer et respecter les règles du confinement, du couvre feu et de la distanciation social comme moyens pour pouvoir vaincre la maladie du Covid-19.