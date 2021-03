Le budget du ministre des AE de Tunisie est le pire à une échelle mondiale et n’est que de 0,05%

Nejib Hachana, ancien diplomate, a indiqué, lors de son passage sur les ondes de radio Express FM, vendredi 5 mars 2021, que le budget du ministère des Affaires étrangères au titre de 2021 est estimé à 287 millions de dinars, ce qui signifie que lorsqu’il est comparé au budget de l’État, il ne représente que 0,055%. Et de préciser: « Globalement, la différence entre les budgets des Affaires étrangères, de la Défense et de l’Intérieur ne doivent pas dépasser 1 à 5%, ce qui signifie que le budget du ministère tunisien des Affaires étrangères est l’un des pires au monde. »

L’invité d’Ecomag a expliqué que ces budgets n’atteignent pas les objectifs. Il a déclaré qu’il doit y avoir une annonce d’une trêve politique entre les trois présidences, qui permettra de rassurer les citoyens sur la situation du pays tout comme la communauté étrangère. Nejib Hachana a poursuivi: « Notre communauté à l’étranger pourrait être l’un des formidables affluents, sachant que les revenus provenant de la communauté tunisienne à l’étranger ne représentent que 1,9 milliard de dollars. »

Nejib Hachana a souligné la nécessité de restructurer le système de politique étrangère, ainsi que la mise en place d’un conseil suprême de la diplomatie étrangère, dont le président sera le président de la république, avec la restructuration des ambassades.

En outre, l’invité d’Ecomag a considéré que la plupart des ministres des Affaires étrangères qui s’étaient succédé il y a 10 ans, ont pour objectif principal était de garder leur place, soulignant: « J’aurais refusé un budget faible à leur place et les pays les plus importants ont réussi grâce à leur politique étrangère en accordant la coopération internationale aux intérêts des affaires étrangères. D’ailleurs, c’est une erreur que de séparer les affaires étrangères de la coopération internationale. »

Nejib Hachana a poursuivi: « Lorsqu’ils ont ajouté la coopération internationale à l’investissement, c’était au détriment des autorités et de leur développement. Auparavant, grâce à une politique étrangère audacieuse et courageuse, la Tunisie avait une vision des caractéristiques et des objectifs clairs, et les ambassadeurs étaient une élite de patriotes. »