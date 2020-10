Subvention estimée à 90% de la valeur du projet, avec un maximum de 200.000 dinars dans le cadre du programme «IRADA»

Le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Appui à l’Investissement, Ali Koôli a annoncé lors d’une conférence de presse, tenue mercredi 21 octobre 2020, le lancement d’un appel à proposition pour le programme d’initiative régionale de soutien au développement économique durable «IRADA».

Le programme financé par l’Union européenne, d’une valeur d’environ 100 millions de dinars, vise à soutenir la mise en œuvre du processus de la décentralisation et ce, à travers le soutien des acteurs économiques, les porteurs de projets et les entreprises actives dans 8 gouvernorats, à savoir : Bizerte, Gabès, Gafsa, Jendouba, Kasserine, Médenine, Sidi Bouzid et Sfax, et ce, à organiser la coopération entre les secteurs public et privé au niveau régional. Le but étant de stimuler le secteur privé et créer des emplois dans les régions, à travers des concours sur dossier entre les projets proposés. Ces derniers se feront pour le financement sous la forme d’une subvention estimée à 90% de la valeur du projet, avec un maximum de 200.000 dinars.

N.B