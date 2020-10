Lancement des appels à proposition du Programme Initiative régionale d’appui au développement économique durable « Irada »

C’est en présence de M. Ali Kooli, ministre de l’Économie, des Finances et du soutien à l’Investissement que s’est tenus ce mercredi 21 octobre 2020, au siège du ministère, l’annonce des appels à proposition du Programme IRADA dans le cadre de la réorientation du programme et suite à la crise sanitaire (COVID-19).

IRADA est, rappelons-le, un programme de coopération financé par l’Union européenne et mis en œuvre par le ministère de l’Économie, des Finances et du soutien à l’Investissement et le ministère de la Jeunesse, du Sport et de l’Intégration professionnelle. Ce programme accompagne le déploiement du processus de décentralisation, à travers le soutien des acteurs régionaux dans 8 gouvernorats ciblés (Bizerte, Gabès, Gafsa, Jendouba, Kasserine, Médenine, Sidi Bouzid et Sfax). Il vise notamment à structurer la collaboration entre le secteur privé et le secteur public au niveau régional pour le développement du secteur privé et la création d’emploi dans les régions.

L’objectif spécifique de ces présents appels à proposition est de favoriser la reprise économique dans les 8 gouvernorats du Programme. La pandémie du COVID-19 a profondément impacté l’économie tunisienne et tout particulièrement les PME et TPE qui sont les principales destinataires du programme IRADA. À ce titre, une enveloppe de près de 7,8 millions de dinars sera allouée par les ODS (Office de développement du Sud), CGDR (Commissariat Général au Développement Régional), ODCO (office de développement du Centre Ouest) et ODNO (office de développement du Nord).

Les appels à proposition visent à identifier au moins 5 projets par gouvernorat cible favorisant la génération d’impacts positifs en termes de croissance de l’investissement, d’augmentation de valeurs ajoutées au niveau local, de création d’emploi et visant à promouvoir, dans les gouvernorats respectifs, des activités post-crise COVID-19, notamment dans les thématiques suivantes : Innovation technologique, commerce électronique, environnement et agriculture durable, amélioration de l’industrie de la santé et/ou de la sécurité au travail.

Un intérêt particulier sera porté au caractère durable des projets, notamment à leur capacité de générer des impacts positifs en matière de respect de l’environnement et d’employabilité des populations vulnérables (notamment femmes et jeunes).

Une attention particulière sera en outre portée aux projets favorisant les actions suivantes : introduction de nouvelles pratiques, technologies, approches, labels, concepts de production, développement de l’économie circulaire (valorisation des sous-produits, limitation et recyclage des déchets, valorisation des ressources), structuration des groupements de producteurs, l’accès aux marchés, accompagnements des entreprises du secteur privé, renforcement de la compétitivité, et plus généralement les actions contribuant au renforcement de l’écosystème de l’innovation et de l’entrepreneuriat.

Les enveloppes financières des demandes de subvention dans le cadre des présents appels à proposition seront comprises, selon les gouvernorats, entre 50 000 DT et 250 000 DT.