Lamia Chekir Thabet: Nous avons besoin d’écouler 50 mille tonnes de grenade actuellement

Lamia Chekir Thabet, experte de l’accès au marché dans le projet de valorisation des produits agricoles, a confirmé aujourd’hui, 23 novembre 2020, lors de son intervention dans le programme Expresso, qu’une campagne d’information sur la grenade tunisienne incluant tous les acteurs du système de la grenade et parrainé par PAMPAT, l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, avec un financement suisse, vise à développer ce secteur en Tunisie. .

En outre, Lamia Chekir Thabet a ajouté que ce sont les régions de Testour et de Gabès qui sont réputées pour la culture de la grenade en Tunisie. Toutefois, le gouvernorat de Kairouan occupe également une position distinguée dans ce domaine. Et Lamia Chekir Thabet de déclarer: « Il existe de nombreux marchés qui demandent la grenade transformée. Aujourd’hui, nous parlons d’huile de grenade qui est utilisée dans les cosmétiques en plus des jus.” Elle a ajouté que de nouveaux projets doivent être créés afin que la consommation de la grenade se fasse tout au long de l’année.

L’invitée d’Expresso a expliqué, par ailleurs, que 14 mille hectares représentent la superficie de terre allouée à la culture de la grenade. Cette superficie produit environ 100 mille tonnes de ce produit: « Il existe une évolution au niveau de la production année après année, d’autres régions comme Beni Khaled et Sousse ont fait leur entrée dans ce secteur” a souligné Lamia Chekir Thabet. Et d’estimer que le marché libyen absorbait la plupart des quantités produites, mais à la lumière de la crise du Covid-19, d’autres marchés comme l’Italie et la France représentent de nouveaux débouchés.

Aussi, l’experte a expliqué: « Nous avons essayé de comprendre les forces et les faiblesses de ce domaine et ce, dans le cadre d’un programme qui se poursuivra jusqu’en 2024. Parmi les piliers de celui-ci figurent: la valorisation des produits, l’amélioration de la qualité, la viabilité des produits et les techniques de transformation qui peuvent créer des emplois. » Et de conclure qu’il existe actuellement 50 mille tonnes de grenade qui ont besoin d’être écoulés.

