L’ambassade de la Tunisie en Jordanie : 100 colis alimentaires au profit des familles tunisiennes bloquées et ceux à revenu limité.

L’ambassade de Tunisie en Jordanie a préparé 100 colis alimentaires (produits tunisiens) au profit des familles tunisiennes bloquées et ceux à revenu limité résidant en Jordanie, et ce, en coopération avec la représentation commerciale du Centre de promotion des exportations à Amman, en plus de la fourniture d’aides matérielles à un certain nombre de personnes nécessiteuses.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, l’Ambassadeur de la Tunisie en Jordanie Khaled Séhili a déclaré que cette initiative vise à soutenir la communauté tunisienne et en particulier les catégories à faible revenu touchées par les mesures exceptionnelles en relation avec la conjoncture actuelle.

Mr.Khaled Séhili a en outre ajouté que ces aides concerne également les citoyens tunisiens qui ont été bloqués, suite à la décision de la Jordanie de fermer son espace aérien depuis la mi-mars.

A noter que la communauté tunisienne en Jordanie compte plus de 1500 personnes