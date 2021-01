La Tunisie pourrait augmenter ses dépenses pour lutter contre le covid d’environ 350% dans un seul cas!

Lors de son intervention sur les ondes d’Express Fm dans l’émission Expresso du lundi 25 janvier 2021, le directeur d’OXFAM Tunisie, Henia Lassouad, a présenté le rapport annuel d’Oxfam à l’occasion des réunions de Davos intitulé: «Le monde est déchiré par le Coronavirus et le virus des inégalités».

Mme Lasouad a en outre indiqué que le contenu du rapport correspond aux points de vue de nombreuses organisations internationales telles que la Banque mondiale et les Nations Unies, qui conviennent que le Coronavirus conduira à une augmentation des inégalités et creusera les écarts existants entre les différentes catégories sociales et les élargira.

La directrice d’OXFAM Tunisie, a également ajouté, que les plus pauvres et les plus marginalisés étaient les plus touchés par le virus, déclarant: « Les conséquences qu’ a engendré ce Virus ne sont pas seulement liés à l’époque dans laquelle nous vivons, mais représente un cumul de problèmes tel que l’accès aux soins et les droits des travailleurs », indiquant que les catégories sociales les plus touchés étaient » les femmes, les Noirs et les peuples autochtones « , selon sa description.

Selon le rapport d’Oxfam, les femmes sont les plus durement touchées. Dans le monde, les femmes sont surreprésentées dans les professions précaires et peu rémunérées les plus durement touchées par la pandémie. Si le taux de représentation des femmes était le même que celui des hommes dans ces secteurs, 112 millions de femmes ne risqueraient plus de perdre leurs revenus ou leur emploi. À l’échelle mondiale, les femmes constituent également environ 70 % de la main-d’œuvre du secteur de la santé et du secteur social, des professions essentielles mais souvent faiblement rémunérées qui les rendent plus vulnérables à une infection au coronavirus.

Les inégalités tuent. Au Brésil, les personnes afro descendantes sont 40 % plus susceptibles de mourir de la COVID-19 que les personnes blanches. Aux États-Unis, les populations noires et hispaniques auraient déploré près de 22 000 morts de moins si leurs taux de mortalité face à la COVID-19 avaient été les mêmes que ceux des personnes blanches. Les taux d’infection et de mortalité sont plus élevés dans certaines zones plus modestes, par exemple en France, en Inde et en Espagne. En Angleterre, les taux de mortalité de la COVID-19 dans les régions les plus pauvres sont quant à eux deux fois plus élevés que ceux des régions les plus riches.Explique le rapport.

Mme Henia Lasouad a par ailleurs expliqué que pour les plus riches, la récession est terminée. Les dix hommes les plus riches du monde ont vu leur fortune totale augmenter de plus de 500 milliards de dollars depuis le début de la pandémie, une somme qui serait amplement suffisante pour financer le vaccin contre la COVID-19 pour toutes et tous et éviter que quiconque ne sombre dans la pauvreté à cause de la pandémie. Au même moment, la pandémie a entraîné la crise de l’emploi la plus grave depuis plus de 90 ans, des centaines de millions de personnes étant désormais au chômage ou occupant des emplois précaires.

Elle ajoute qu’a la suite de la forte propagation du Covid-19 dans la Monde,200 millions de personnes se sont retrouvées dans une situation catastrophique, soulignant que les inégalités sont devenues un problème enraciné dans toutes nos sociétés et qu’elles reposent sur l’idée d’une division profonde entre les personnes les plus riches et les plus pauvres du monde entier, qualifiant « l’inégalité » de virus pouvant tuer les personnes tout comme le fait le Coronavirus.

Elle a ajouté que « Les inégalités extrêmes ne sont pas une fatalité, elles relèvent de choix politiques. Les gouvernements du monde entier ne doivent pas laisser passer cette opportunité de mettre en place un système économique plus équitable et plus inclusif, un système qui protégerait la planète et éradiquerait la pauvreté.

La directrice d’OXFAM Tunisie, a aussi déclaré que: « le réseau de justice fiscale, estime que les pays perdent 427 milliards de dollars chaque année en raison de l’évasion fiscale des plus fortunés » ajoutant « En Tunisie, le conseiller du chef du gouvernement en charge de la réforme fiscale a déclaré que l’évasion fiscale est estimée à 25 milliards de dinars, soit 24% du PIB, et si le gouvernement récupérait 10% de ce montant,cela permettrait d’augmenter le budget du ministère de la Santé de 116 %, en contre parti il pourrait l’augmenter de 350% en cas de récupération de 25% du montant total », explique-t-elle.

