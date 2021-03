La Tunisie a toutes ses chances de récupérer sa place dans la reconstruction de la Libye

Le vice-président du Conseil d’affaires tuniso-africain en charge des relations internationales, Issam Ben Youssef a confirmé aujourd’hui, lundi 1er mars 2021, lors de sa présence au programme Ecomag, à propos de la première visite officielle du Premier ministre libyen, Abdel Hamid Dabaiba en Egypte, que ce pays décline un très grand poids dans la stabilité de la Libye.

Issam Ben Youssef a indiqué, en outre que le dossier libyen contient de nombreux chevauchements internes et externes, soulignant: » Je veux rassurer tous les Tunisiens et les acteurs économiques en Tunisie que notre pays a une place très particulière en Libye. » Il a ajouté que les horizons existent, notamment en la présence d’entreprises tunisiennes opérant, en plus de la présence de travailleurs tunisiens le secteur hôtelier en Libye.

L’invité d’Ecomag a déclaré: « Il est temps de retrouver notre position historique », notant qu’il y a 10 ans le nombre d’échanges commerciaux entre la Tunisie et la Libye était de 3,5 milliards de dinars. Or, aujourd’hui, ces échanges n’ont pas atteint 500 millions de dinars. Et de poursuivre: » Le soutien politique que nous perdu au cours de cette période et l’instabilité dont souffre le pays nous ont fait oublier notre premier partenaire, la Libye, alors que nous échangeons avec ce pays 70% en termes commerciaux, il faut les récupérer. »

Issam Ben Youssef a ajouté que des hommes d’affaires ainsi que le ministère de l’Industrie ont été convoqués en Libye, soulignant que le produit tunisien occupe toujours une place de choix en Libye. En ce qui concerne les infrastructures, Issam Ben Youssef a confirmé avoir tenu des réunions avec les agences de suivi des projets, notant que de nombreuses entreprises tunisiennes ont des projets en Libye qui sont toujours en place, et que leur réactivation est en cours.

L’invité d’Ecomag a confirmé qu’il y a des projets qui se sont arrêtés après la révolution mais qui seront réactivés, après que les entreprises étrangères aient quitté la Libye, indiquant que les entreprises tunisiennes ont la priorité dans ce pays voisin. Il a déclaré: « Il y avait un grand projet dans une zone qui nous a été proposé. »

Et d’ajouter que ce projet a été engagé dans le cadre d’un partenariat entre une entreprise publique et une entreprise privée étrangère, expliquant qu’après la révolution, il s’est avéré que cette dernière a eu des problèmes et a du quitter: « Aujourd’hui nous négocions ce projet, qui est lié aux infrastructures, comme les routes et les égouts. »