La Tunisian Automotive Association apprécie les efforts du gouvernement face à la pandémie du COVID-19 et lui lance un appel d’appui spécifique au secteur automobile

La TUNISIAN AUTOMOTIVE ASSOCIATION (TAA), association tunisienne des industriels du secteur automobile, tient à saluer les efforts du gouvernement qui a pu mettre en place les mesures nécessaires pour assurer le confinement, lutter contre la pandémie, assurer le minimum vital pour les familles nécessiteuses et essayer de soutenir les entreprises directement affectées par la pandémie et la crise économique inhérente.

La TAA tient à saluer aussi les efforts considérables du personnel soignant dans son ensemble, et son dévouement dans le combat contre cette pandémie. Elle exprime également tout son soutien aux citoyens tunisiens, aux différentes institutions de ce pays, publiques et privées et les appelle les entreprises à collaborer, à faire preuve de solidarité et de créativité dans l’effort face à cette crise inédite.

Toutefois, Dans ce contexte difficile, il convient de signaler que le secteur automobile tunisien, qui représente aujourd’hui 80.000 emplois directs et 7.5 milliards de Dinars d’exportation a été, comme de nombreux autres secteurs, durement touché par la crise du coronavirus.

Dès le déclanchement des procédures du confinement, et même avant, Les sociétés du secteur automobile en Tunisie ont mis en place les mesures exceptionnelles décrétées par le gouvernement tunisien. D’ailleurs, le taux de suspension d’activité depuis le 20 Mars 2020au niveau du secteur automobile dépasse 98%.

Aujourd’hui, ces sociétés, pour la plupart totalement exportatrices, se battent pour sauvegarder leurs marchés et par là-même les emplois, dans un contexte imprévisible où les chaines d’approvisionnements, les clients, et les fournisseurs connaissent aussi de très grandes difficultés.

Afin de préserver ce secteur moteur dans la création de la valeur ajoutée pour le pays, l’entrée de devises et le financement du budget de l’état, la TAA appelle à un soutien accru du gouvernement pour faciliter l’octroi d’autorisations afin de permettre un minimum de continuité d’activité. Ceci permettra de sauvegarder les emplois du secteur, ainsi que ceux des sous-traitants et des fournisseurs locaux.

La Crise par laquelle passe le secteur automobile, n’a pas empêché la majorité de ses entreprise à continuer et à renforcer leur responsabilité sociétale, au contraire, un grand nombre de ces entreprises a effectué des dons au profit du fonds 1818, des hôpitaux et/ou de familles nécessiteuses et surtout a mis comme premier objectif la santé, la sécurité de ses employés et la pérennité et de leurs sources de revenu.La TAA insiste également sur l’importance du soutien du gouvernement afin d’intégrer les mesures de préservation du tissu économique dans la liste de ses priorités et d’apporter un appui logistique adéquat aux industriels du secteur automobile qui sont appelés à poursuivre ou à redémarrer leur activité le plus vite possible, en insistant sur leur engagement d’assurer cela dans des conditions sanitaires irréprochables.

Plus que jamais, le secteur automobile a besoin de solidarité, d’espoir et de volonté politique pour surmonter ensemble cette terrible crise.