La sauvegarde des données est crucial pour la protection de l’activité des entreprises

Naoufel Frikha, Directeur général de l’Agence nationale de sécurité informatique, a indiqué, au micro de radio Express FM, lundi 22 février 2021, que les cyber attaques touchant les services ont plus que doublé en l’espace d’une année.

Il a ajouté qu’en raison de la crise sanitaire, il y a eu une expansion de l’utilisation d’Internet, toutefois, il faudra se munir d’un niveau de sécurité nécessaire afin de se protéger contre les cyber attaques. Naoufel Frikha a expliqué, qu’en plus de la faible sécurisation des appareils tels que les téléphones et les ordinateurs, les modalités des cyber attaques ont évolué aujourd’hui pour se faire via des robots.

Par ailleurs, Naoufel Frikha a indiqué que les sauvegardes des données est essentiels pour les entreprises dans le cadre de la continuité et la reprise de l’activité de celles-ci. Et de poursuivre qu’aujourd’hui, il est question d’attaque combiné qui peut débuter par un phishing et s’étendre par l’installation d’un programme espion sur les appareils.

Le DG de l’ANSI a expliqué qu’il existe également des attaques via des virus otage qui consistent à prendre en otage des données personnelles et de ne les rendre à leur propriétaire qu’en contre partie d’une rançon. « Nous devons écouter davantage les responsables de sécurité au sein des entreprises car leur mission est primordiale » a souligné Naoufel Frikha. Et d’ajouter que la poursuite de ce type de crime relève la problématique de la traçabilité notamment en raison du fait que les paiements des rançons se font par Bitcoin.

L’invité d’Expresso a alerté sur l’importance de la sauvegarde des données qui est crucial dans le cadre de la protection des données. Cela concerne aussi bien les entreprises que les particuliers. De plus, il est important d’adapter les règles de sécurité du système d’information pour les entreprises en fixant l’ordre des priorités.