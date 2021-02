La programme Tashil permettra d’accompagner 4800 entrepreneurs tunisiens

Brieuc Cardon, DG Advans Tunisie a indiqué, lors de son passage sur les ondes de radio Express FM, lundi 15 février 2021, que Advans Tunisie est une institution de micro finance, faisant partie d’un groupe mondial leader en la matière, qui est présente dans 9 pays en Afrique et en Asie. Il a ajouté qu’a travers ces pays, l’institution sert déjà près d’un million d’entrepreneurs et d’agriculteurs.

L’invité d’Expresso a expliqué qu’Advans est présente en Tunisie depuis 2015 et a accordé 45000 crédits pour plus de 320 millions de dinars au total. « Nous avons 16 agences réparties dans tous les gouvernorats du pays, de manière à ce que nos crédits de 1000 à 40000 dinars soient facilement accessibles. » Et de poursuivre que pour les entrepreneurs les plus fragiles en temps de crise, les mesures entreprises n’étaient pas suffisantes. « C’est pourquoi, nous avons d’abord lancé le programme 3 fois 100% qui est lancé avec deux partenaires Ademe et Tamss. »

En effet, il s’agit de deux associations qui œuvrent dans le coaching et l’accompagnement des entrepreneurs. Le programme « 3 fois 100% » : 100% à distance, 100% sur mesure, 100% gratuit » se concentre sur la relance économique de l’activité des clients, le maintien de l’emploi, le développement des compétences techniques et managériales des entrepreneurs. « 1000 entrepreneurs ont bénéficié de programme qui est actuellement en cours d’évaluation et nous allons très certainement poursuivre ce programme en 2021 » a ajouté Brieuc Cardon.

En outre, s’agissant du programme Tashil, le DG d’Advans Tunisie a indiqué qu’il a été lancé en 2020 avec la coopération du gouvernement américain et s’inscrit dans le cadre de Tunisia Job financé par USAID. « L’ambition est d’accompagner 4800 entrepreneurs et agriculteurs tunisiens en ciblant en priorité les jeunes, les femmes et les entreprises fortement impactées par la crise. »

Tashil est un package qui contient un crédit adapté aux besoins du client, l’accès à une plateforme d’éducation financière et une récompense versée sur la carte MobiTasdid co-brandée avec la Poste Tunisienne lorsque le client réussi à utiliser ce canal pour le paiement de ses futures échéances. Le package contient donc une partie crédit, une partie don et une éducation financière à travers une plateforme dédiée.