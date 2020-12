« La nouvelle loi concernant la catégorie des employées de maison est basée sur la clarification des relations de travail entre l’employeur et l’employée ainsi que la clarification des droits et devoirs de chaque partie » a déclaré la ministre de la Femme, Imen Zahwani Houimmel lors de participation au programme d’EcoMag du vendredi 18 décembre 2020. Elle a précisé que le nombre de travailleuses inscrites à la sécurité sociale n’est pas très élevé et que la grande majorité d’entre elles travaillent sans couverture sociale.

De plus, de nombreuses femmes sont exposées à la violence, et c’est la raison pour laquelle, le ministère de la Femme œuvre à les encadrer et les orienter. « Il y a une nécessité d’instaurer une culture des droits de l’homme auprès des employeurs » a souligné la ministre. Et d’ajouter que des mécanismes seront mis en place afin d’assurer la mise en œuvre de cette loi et qu’une base de données sera créée pour enregistrer la catégorie des travailleuses domestiques.

L’invitée d’EcoMag a indiqué que des sessions de formation seront organisées au profit des employées de maison et qui concernent les modalités de travail dans le but de maintenir leur sécurité physique ainsi que leur santé. En ce qui regarde les travailleuses africaines, Imen Zahwani a expliqué qu’il existe un grand nombre d’entre elles dont les droits ont été violés et leurs passeports confisqués, notant que la loi ne peut protéger que la catégorie qui a une relation de travail claire. Par ailleurs, la ministre a indiqué que la nouvelle loi concernant les travailleuses domestiques devrait être promulguée au début de 2021.

N.B