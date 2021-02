La note de la Tunisie par Moody’s aurait pu être pire et s’établir à C au lieu de B

Le Directeur général des financements et des paiements extérieurs au sein de la Banque centrale de Tunisie, Abdelkarim Lassoued a indiqué, au micro de radio Express FM, mercredi 24 février 2021, à propos de la notation récente établie par l’agence Moody’s sur le compte de la Tunisie, que cette notation aurait pu être pire et que l’abaissement aurait pu être plus important pour atteindre la note C.

« La notation souveraine prend en considération la stabilité politique et sociale du pays, ce qui a beaucoup impacté sur le rendement économique de la Tunisie et par conséquent la note par Moody’s » a ajouté Abdelkarim Lassoued.

Et de poursuivre que Moody’s a expliqué dans son communiqué que la gouvernance politique actuelle de la Tunisie ne permet pas de mettre en place les réformes nécessaires. S’y ajoute en outre la fragmentation du Parlement qui agit tel un frein aux avancées requises, que des éléments qui ont fortement impacté la situation économique et par ricochet la notation de Moody’s.

Abdelkarim Lassoued a indiqué que c’est la première fois que l’agence début son communiqué par un état des lieux de la situation politique et sociale instable de la Tunisie. « L’agence a indiqué à demi mot que le gouvernement est incapable d’appliquer des réformes économiques. »

L’invité d’Expresso a ajouté que Moody’s a expliqué que tous les indicateurs au rouge ne permettent pas à la Tunisie à l’instar du taux d’endettement qui dépasserait les 90%, affaiblissent le pays et empêchent qu’il fasse face aux crises de manière efficace.