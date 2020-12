La monnaie unique recule légèrement face au billet vert

Sur la place de Tunis, la monnaie unique est traitée à 3.3200 tandis que le billet vert s’échange à 2.7150 respectivement contre le dinar tunisien. La paire phare se négocie quant à elle sur le Forex à 1.2235 avec un plus haut intraday à 1.2272.

La monnaie unique recule légèrement ce vendredi à mi-séance malgré les avancées sur les vaccins ; les incertitudes concernant le plan de relance américain en discussion au Congrès américain et l’après-Brexit limitent la prise de risque à l’approche de la trêve de Noël.

Sur le Forex, l’Euro recule très légèrement, autour de 1,2253 dollar, après avoir atteint jeudi un pic de deux ans et demi à 1,2273. L’indice dollar grappille 0,09% après être tombé jeudi sous le seuil de 90 pour la première fois depuis deux ans et demi.

Aux Etats-Unis, la pression s’accroît sur les démocrates et les républicains pour conclure un accord d’ici à ce vendredi minuit sur un plan de dépenses de 1.400 milliards de dollars associé à un plan de soutien à l’économie face à la pandémie et éviter une fermeture partielle de l’administration (« shutdown »).

Les investisseurs affichent désormais un optimisme plus prudent alors que les négociations sont toujours en cours au Congrès où les élus ont jusqu’à ce vendredi minuit pour conclure un accord sur un plan de dépenses, associé à un plan de soutien à l’économie, pour éviter une fermeture partielle de l’administration (« shutdown »).

Sur le plan macroéconomique, le climat des affaires en Allemagne s’est amélioré contrairement aux attentes en décembre, remontant à 92,1 contre 90,0 pour le consensus après 90,9 en novembre, signe que les chefs d’entreprises retrouvent de la confiance grâce aux vaccins malgré le durcissement des mesures de confinement. Une amélioration que l’institut lie à l’augmentation des volumes de commandes dans le secteur de l’industrie et à une amélioration des prévisions d’exportation.

La livre britannique reculait de son côté face à l’euro et au dollar, les cambistes délaissant la monnaie qui avait grimpé cette semaine avec la poursuite des négociations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne. Elle cédait 0,49% face à l’euro, à 90,74 pence pour un euro, et 0,67% face au dollar, à 1,3495 dollar pour une livre.

Bruxelles et Londres sont à un moment de vérité et il ne reste que quelques heures utiles pour qu’un accord commercial entre en vigueur avant la fin de la période de transition le 1er janvier, a estimé vendredi le négociateur de l’UE Michel Barnier.

Pour le marché pétrolier, les deux contrats de référence sur le brut reculent légèrement après avoir nettement progressé depuis le début de la semaine sur des espoirs d’une reprise de la demande mondiale. Le Brent perd 0,16% à 51,42 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) évolue autour de 48,4 dollars.