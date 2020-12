La Loi de Finances 2021 comportes des chapitres populistes selon Taoufik Rajhi

Taoufik Rajhi, ancien ministre chargé des grandes réformes, est intervenu sur les ondes de radio Express FM, mercredi 16 décembre 2020, indiquant que les entreprises publiques fournissent à l’État 20% des recettes fiscales, soulignant que si leur rendement est amélioré, elles pourront économiser 30 ou 40% des recettes. Il a également indiqué que les dettes des entreprises publiques sont des dettes de soutien, ajoutant à cet effet, que les dettes de la CNAM auprès des caisses sociales devraient être supprimées du budget.

L’ancien ministre a suggéré de créer un fonds de liquidation des dettes sociales qui convertirait les dettes à court terme en dettes à long terme en dehors du budget et sous la supervision du Parlement. De plus, il a déclaré que le problème financier vient du problème politique, et il ne s’agit pas de ce fait, d’un problème purement économique.

Par ailleurs, Taoufik Rajhi a déclaré que la Loi de Finances pour 2021 comprend des chapitres populistes et n’inclut aucune réforme. Il a ajouté que la Banque centrale joue un rôle dans le financement du budget, mais les risques restent importants, soulignant la nécessité de ne pas reproduire les expériences des pays occidentaux à cet égard.

