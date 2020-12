La livre lâche 1%, la perspective d’un accord commercial post-Brexit faiblit

Sur la place de Tunis, la monnaie unique est traitée à 3.31 tandis que le billet vert s’échange à 2.73 respectivement contre le dinar tunisien.

La livre sterling perdait autour de 1% vendredi face au dollar et à l’euro, au lendemain d’une chute similaire en séance, après que Boris Johnson a estimé « très, très probable » l’échec des discussions avec l’UE sur un accord régissant leurs relations post-Brexit. La devise britannique cédait 0,96% face au billet vert aux alentours de 13H45 GMT (14H45 à Paris), à 1,3168 dollar, après avoir touché 1,3135 dollar une demi-heure auparavant, un plus bas depuis le 13 novembre. Elle lâchait en même temps 0,86% face à la monnaie unique européenne à 92,09 pence pour un euro, après avoir dégringolé jusqu’à 92,30 pence pour un euro, un cours plus vu depuis le 15 septembre.

En baisse depuis le début de la séance européenne, la livre sterling a vu sa chute s’accélérer après les déclarations du Premier ministre britannique lors d’une visite à Blyth, dans le Nord de l’Angleterre. Le dernier avertissement de Johnson a fait passer la livre en dessous de 1,3150 dollar. Il semble que les cambistes ne prennent aucun risque maintenant que le week-end approche.

Plus tôt dans la journée, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a déclaré aux dirigeants des 27 que les espoirs d’un accord avec Londres sur la future relation commerciale étaient faibles. Les relations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne sont allées de mal en pis au cours des dernières 24 heures, et cela vaut aussi pour la livre sterling. Les deux parties se sont donné jusqu’à dimanche pour trancher sur les termes de leur divorce.

L’euro était dans le même temps proche de l’équilibre face au billet vert, au lendemain du dernier rendez-vous de l’année des 25 membres du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE).La paire phare demeure stable autour de 1.2130.