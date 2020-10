La FTAV organise le 20 octobre, un sit-in devant le ministère du tourisme .

La Fédération Tunisienne des Agences de Voyages (FTAV), annonce dimanche, qu’elle va organiser le mardi 20 octobre 2020, un sit-in devant le ministère du tourisme .

La Fédération a par ailleurs indiqué que cette décision a été prise suite à la situation difficile qu’affronte le secteur, avec des agences menacées de fermeture, de faillite, d’endettement et de licenciement.

Le président de la Fédération Tunisienne des Agences de Voyages (FTAV), Jabeur Ben Attouch, avait indiqué dans une précédente

déclaration à l’Agence TAP que 98% des agences de voyages exerçant en Tunisie, sont menacées de faillite, d’ici fin octobre 2020, si l’Etat n’intervient pas. Et ce, en activant la mesure relative à la mise en place d’une ligne de crédit de 500 millions de dinars (MD). Laquelle est destinée à permettre aux établissements hôteliers et touristiques touchés par la pandémie de Covid-19, de payer les salaires de leurs employés. L’origine du problème consiste au rejet des banques de cette ligne de crédit.

Ce secteur compte plus de 1300 agences de voyages et près de 20 mille emplois directs et indirects. Le responsable affirme que 28% des agents exerçant dans cette filière ont été déjà licenciés, suite au confinement général.